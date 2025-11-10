قىرعىزستان سىرتقى قارىزدارىن قاشان جابادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ حالىققا جولداۋىندا ەلدىڭ سىرتقى قارىزىن 2035 -جىلى تۇگەلدەي جاباتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىز كوشباسشىسى سوڭعى 30 جىلدا جينالعان ىشكى جانە سىرتقى قارىز ماسەلەسىنە تولىعىراق توقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قارىزدى قايتارۋ مەن كۇردەلى ماسەلەلەردى شەشۋ ۋاقىتى ونىڭ پرەزيدەنتتىك مەرزىمىمەن تۇسپا تۇس كەلدى. تولىعىراق توقتالساق:
· 2020 -جىلى - 31 ميلليارد سوم؛
· 2021 -جىلى - 30 ميلليارد سوم؛
· 2022 -جىلى - 34 ميلليارد سوم؛
· 2023 -جىلى - 53 ميلليارد سوم؛
· 2024 -جىلى - 60 ميلليارد سوم؛
· 2025 -جىلى - 79 ميلليارد سوم قايتارىلدى.
سوڭعى 5 جىلدا سىرتقى قارىزدى جابۋعا 170,5 ميلليارد سوم ($1,9 ميلليارد)، ىشكى قارىزدى جابۋعا 114,9 ميلليارد سوم ($1,4 ميلليارد)، جالپى - 285,4 ميلليارد سوم ($3,3 ميلليارد) جۇمسالدى.
- ءبىز 2035 -جىلعا قاراي سىرتقى قارىزداردان تولىقتاي، ەش قيىندىقسىز قۇتىلامىز. بۇل جوسپار جوعارى قارقىندى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ ارقاسىندا جۇزەگە اسپاق. وسىنداي ەكپىندەگى ەكونوميكالىق ءوسىم الداعى 15-20 جىلدا ساقتالادى دەگەن بولجام بار. ەلدە اۋقىمدى جوبالار ىسكە اسىرىلىپ، جاڭا ينۆەستيتسيالار ءتۇسىپ جاتقاندىقتان ەلىمىزدە ج ءى ءو تەك وسە بەرەدى. مەملەكەتتىك قارىزدىڭ تۇراقتىلىق دەڭگەيى ونىڭ ج ءى ءو- گە قاتىناسى ارقىلى انىقتالادى. بۇگىنگى تاڭدا بۇل كورسەتكىش %42- عا جەتسە، بۇرىن %68- 84 شاماسىندا بولدى. سول ءۇشىن ۋايىمداۋعا ەش سەبەپ جوق. بارلىق تارتىلعان قاراجات تەك ەكونوميكانى دامىتۋعا باعىتتالادى، بۇل ءوز كەزەگىندە ج ءى ءو- ءنىڭ ءارى قاراي وسۋىنە تۇرتكى بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
سادىر جاپاروۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، قازىرگى قارىزدار تەك ناقتى، جۇيەلى جوبالار ءۇشىن الىنادى. ونىڭ سوزىنشە، قارىزدار بيۋدجەتتەن وتەلمەيدى، سەبەبى ءار جوبا ءوز-ءوزىن اقتاپ وتىرادى.
- مەن سىرتقى قارىزدىڭ كورسەتكىشتەرىمەن سپەكۋلياتسيا جاساپ، دۇربەلەڭ تۋعىزىپ، جاعدايدى تراگەديا رەتىندە كورسەتىپ، حالىقتى دۇرلىكتىرۋگە تىرىساتىندارعا نازار اۋدارماۋدى سۇرايمىن، - دەدى پرەزيدەنت قىرعىزستاندىقتارعا.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ حالىققا جولداۋىندا ەلدەگى تۇراقتىلىقتى شايقالتپاق بولعان كەز كەلگەن ارەكەت ءساتسىز اياقتالاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.