قىرعىزستان سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەسەدى - جاپاروۆ
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى شەشۋشى جانە جۇيەلى كۇرەس جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەل پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ بىشكەكتە وتكەن 4 -حالىقتىق قۇرىلتايدا سويلەگەن سوزىندە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، سىبايلاس جەمقورلىق - مەملەكەتتىك باسقارۋ ينستيتۋتتارىن بۇزاتىن، قوعامدىق سەنىمگە نۇقسان كەلتىرەتىن جانە ەكونوميكالىق دامۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن پارازيت.
- ءبىز باستاعان اۋقىمدى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى رەفورمالاردى بۇل كۇرەس تولىق ناتيجە بەرگەنشە تاباندىلىقپەن جالعاستىرامىز. ۇرلادىڭ با، تۇرمەگە تۇسەسىڭ، مەملەكەتتىك نەمەسە قوعامدىق مۇلىكتى جىمقىردىڭ با، تۇرمەگە تۇسەسىڭ، پارا بەرىپ نەمەسە الدىڭ با، تۇرمەگە تۇسەسىڭ. زاڭ الدىندا بارلىعى تەڭ، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
سادىر جاپاروۆ ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس جەكە قىلمىستىق توپتاردى جويۋمەن شەكتەلمەيتىنىن قوسا ايتتى.
- ءبىز ونداعان جىلدار بويى قىلمىستى ءورشىتىپ، ونىڭ سالدارىن كۇشەيتىپ، ونىڭ ءومىر سۇرۋىنە جول بەرگەن جاسىرىن مەحانيزمدەردى جويىپ جاتىرمىز، تەك جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالاردى عانا ەمەس، سول تەتىكتىڭ ىرگەتاسىن دا جويىپ جاتىرمىز. تۇراقتى ناۋقاننىڭ ارقاسىندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى، پروكۋراتۋرا جانە ىشكى ىستەر ورگاندارى سوتتالعان قىلمىسكەرلەر مەن سىبايلاس جەمقور شەنەۋنىكتەردەن بيۋدجەتكە جۇزدەگەن ميلليارد سوم قايتاردى. ءبىز تازارتۋ جولىندامىز جانە بۇل جولدان تايمايمىز، - دەدى ول.
ەكى كۇندىك قۇرىلتايعا رەسپۋبليكانىڭ بارلىق ايماعىنان 690 دەلەگات، سونىڭ ىشىندە شەتەلدەگى ەڭبەك ميگرانتتارى مەن ەتنيكالىق قاۋىمداستىقتاردىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى، پارلامەنت دەپۋتاتتارى، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
