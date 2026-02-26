ق ز
    قىرعىزستان پرەزيدەنتى ۇ ق م ك بۇرىنعى باسشىسىمەن اراداعى كەلىسپەۋشىلىك تۋرالى تۇسىنىك بەردى

    بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ «كابار» اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا كەيبىر ازاماتتاردىڭ ۇ ق م ك بۇرىنعى باسشىسى قامچىبەك تاشيەۆپەن اراداعى كەلىسپەۋشىلىككە قاتىستى الاڭداۋشىلىعىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى،

    Жапаров: Өлім жазасын қайтару мәселесі бүкілхалықтық дауыс беру арқылы шешіледі
    Фото: Кабар

     دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    قىرعىز باسشىسى كوپشىلىكتىڭ ءارى قاراي نە بولاتىنى تۋرالى سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.

    - ەشتەڭە بولمايدى. بۇل ماسەلەنى تراگەدياعا اينالدىرۋدىڭ قاجەتى جوق. ءتىپتى بۇرىنعىدان دا جاقسى بولادى. ءومىر توقتامايدى. ءبىر دوسىم كەتسە، ارتىمدا 7 ميلليوننان استام دوسىم تۇر. حالقىمىز بەن قۇتتى مەملەكەتىمىز مەن ءۇشىن ەڭ قىمبات، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    سادىر جاپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، ىشكى جانە سىرتقى ساياسات بۇرىنعىداي جۇزەگە اسىرىلا بەرەدى، ال ەكونوميكالىق ءوسىم تەك ارتادى.

    - حالىقتىڭ تىنىشتىعىن كىم بۇزسا دا قاتاڭ جازالانادى. بىزدە بۇعان اقىل دا، كۇش تە جەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.

    ەسكە سالا كەتسەك، 10- اقپاندا قامچىبەك تاشيەۆ مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - ۇ ق م ك ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

    ۇ ق م ك باسشىسىنىڭ اۋىسۋىنان كەيىن ءتوراعانىڭ ءۇش ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

    قىرعىزستان پرەزيدەنتى سوڭعى كادرلىق شەشىمدەر نەدەن تۋىنداعانىن ءتۇسىندىردى.

    16- اقپاندا جوگوركۋ كەنەشتىڭ حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس، قاۋىپسىزدىك جانە كوشى-قون كوميتەتى جۋمگالبەك شابدانبەكوۆتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا كانديداتۋراسىن قولدادى. كەيىن ول بۇل قىزمەتكە تاعايىندالدى.

    اۆتور

    زارينا تۋعانبايەۆا

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
