قىرعىزستان پرەزيدەنتى ۇ ق م ك بۇرىنعى باسشىسىمەن اراداعى كەلىسپەۋشىلىك تۋرالى تۇسىنىك بەردى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ «كابار» اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا كەيبىر ازاماتتاردىڭ ۇ ق م ك بۇرىنعى باسشىسى قامچىبەك تاشيەۆپەن اراداعى كەلىسپەۋشىلىككە قاتىستى الاڭداۋشىلىعىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى،
دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىز باسشىسى كوپشىلىكتىڭ ءارى قاراي نە بولاتىنى تۋرالى سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
- ەشتەڭە بولمايدى. بۇل ماسەلەنى تراگەدياعا اينالدىرۋدىڭ قاجەتى جوق. ءتىپتى بۇرىنعىدان دا جاقسى بولادى. ءومىر توقتامايدى. ءبىر دوسىم كەتسە، ارتىمدا 7 ميلليوننان استام دوسىم تۇر. حالقىمىز بەن قۇتتى مەملەكەتىمىز مەن ءۇشىن ەڭ قىمبات، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
سادىر جاپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، ىشكى جانە سىرتقى ساياسات بۇرىنعىداي جۇزەگە اسىرىلا بەرەدى، ال ەكونوميكالىق ءوسىم تەك ارتادى.
- حالىقتىڭ تىنىشتىعىن كىم بۇزسا دا قاتاڭ جازالانادى. بىزدە بۇعان اقىل دا، كۇش تە جەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.
ەسكە سالا كەتسەك، 10- اقپاندا قامچىبەك تاشيەۆ مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - ۇ ق م ك ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
ۇ ق م ك باسشىسىنىڭ اۋىسۋىنان كەيىن ءتوراعانىڭ ءۇش ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سوڭعى كادرلىق شەشىمدەر نەدەن تۋىنداعانىن ءتۇسىندىردى.
16- اقپاندا جوگوركۋ كەنەشتىڭ حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس، قاۋىپسىزدىك جانە كوشى-قون كوميتەتى جۋمگالبەك شابدانبەكوۆتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا كانديداتۋراسىن قولدادى. كەيىن ول بۇل قىزمەتكە تاعايىندالدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا