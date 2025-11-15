قىرعىزستان پرەزيدەنتى شەنەۋنىكتەردەن حالىقتى ۇرەيلەندىرمەۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋدى شەنەۋنىكتەردەن تالاپ ەتتى. ول جەكە بيزنەس پەن قاراپايىم حالىققا قىسىم جاسالماۋى كەرەكتىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ ەڭ الدىمەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋ شارالارىن باستاۋدى تاپسىردى.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ اقپاراتتىق ساياسات ءبولىمىنىڭ باسشىسى دايىربەك ورۋنبەكوۆتىڭ حابارلاۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى مينيسترلىكتەردىڭ، ۆەدومستۆولاردىڭ جانە ايماقتىق اكىمشىلىكتەردىڭ باسشىلارىنا تاپسىرمالاردى جەدەل ورىنداۋ ءۇشىن WhatsApp مەسسەندجەرى ارقىلى ءتيىستى ۇندەۋ جولداعان.
ءوز ۇندەۋىندە پرەزيدەنت ەنەرگيا ۇنەمدەۋ تاپسىرماسى جەرگىلىكتى دەڭگەيدە دۇرىس تۇسىنىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋ تۋرالى تاپسىرمانى دۇرىس تۇسىندىڭىزدەر مە، بىلمەيمىن، ءبىراق سىزدەر ونى قاتە ورىنداي باستاعان سياقتىسىزدار. جەكە تۇلعالاردىڭ جانە شاعىن كاسىپكەرلەردىڭ جارىعىنا ءتيىسۋدىڭ قاجەتى جوق. ارتىق دۇربەلەڭ تۋعىزىپ، حالىقتى قورقىتىپ جىبەردىڭىزدەر، - دەدى سادىر جاپاروۆ.
ول تاپسىرمانىڭ نەگىزگى ءمانى - ايىلدىكتاردان باستاپ «ىنتىماك- وردو» عيماراتىنا دەيىنگى مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە 18:00- دەن كەيىن ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنۋدى ازايتۋ ەكەنىن باسا ايتتى.
- جۇمىس كۇنى اياقتالعاننان كەيىن قۇرىلعىلار مەن جارىقتى ءوشىرۋ قيىندىق تۋعىزبايدى. سونىمەن قاتار كەيبىر مەكەمەلەردە قاجەتسىز بولسا دا، دالىزدەر مەن كابينەتتەردە جارىق جانىپ تۇرادى. ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋدى وزىمىزدەن باستايىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت وبلىستارداعى ۇكىمەت وكىلدەرىنە، اكىمدەرگە جانە ايىل وكموتۋ جەتەكشىلەرىنە، اسىرەسە مەكتەپتەر مەن وقۋ ورىندارىندا تاپسىرمانىڭ ورىندالۋىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
- ەگەر قانداي ءدا بىر اۋداندا مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە جارىق جانىپ تۇرسا، وندا ول جەردىڭ باسشىسى جۇمىس ىستەمەيدى دەپ ەسەپتەيمىز. مۇنداي تۇلعالارعا جاۋاپكەرشىلىك شارالارى قابىلدانادى، - دەدى سادىر جاپاروۆ.
سوڭىندا ول ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋ جەكە تۇلعالارعا اسەر ەتپەۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جەكە ادامدارعا ەشقانداي شارا قولدانباڭىزدار. قورىقپاڭىزدار، ەنەرگيا جەتكىلىكتى. تەك قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق ەلەكتر جەلىسى مينيسترلىكپەن اقىلداسپاي-اق شۋ كوتەرىپ جىبەردى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك بىشكەكتە مەيرامحانالار، بارلار مەن كلۋبتار كەشكى ساعات 22:00-دەن كەيىن جابىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.