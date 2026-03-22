قىرعىزستان جالپى ىشكى ءونىم كولەمىن 30 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM — قىرعىزستان الداعى جىلدارى ەكونوميكانى قارقىندى دامىتۋعا نيەتتى، دەپ حابارلايدى كابار.
بۇل تۋرالى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى ادىلبەك كاسىماليەۆ «مير» مەملەكەتارالىق تەلەراديوكومپانياسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدە 2030 -جىلعا دەيىنگى دامۋ ستراتەگياسى قابىلدانعان. نەگىزگى ماقساتتاردىڭ ءبىرى - جالپى ىشكى ءونىم كولەمىن كەمىندە 30 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ. قازىرگى تاڭدا بۇل كورسەتكىش شامامەن 22,6 ميلليارد دوللار.
ادىلبەك كاسىماليەۆ ناقتى ءوسىم جوسپاردان دا جوعارى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەكونوميكانىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرى رەتىندە:
ونەركاسىپ
قۇرىلىس
اۋىل شارۋاشىلىعى
قىزمەت كورسەتۋ سالاسى بەلگىلەنگەن
اگرارلىق سەكتوردا ءوسىم %2- 4 دەڭگەيىندە بولادى دەپ كۇتىلۋدە.
سونىمەن قاتار، ونەركاسىپتى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ەلدە كەمىندە 100 جاڭا كاسىپورىن اشۋ جوسپارلانعان. جوبالاردى ءتيىمدى باسقارۋ ءۇشىن ءاربىر نىسانعا جاۋاپتى مينيستر بەكىتىلەدى. مۇنداي ءتاسىل بۇعان دەيىن وزبەكستان تاجىريبەسىندە قولدانىلعان.
ايتا كەتەلىك، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىم كولەمى العاش رەت 300 ميلليارد دوللاردان اسىپ، ايتارلىقتاي ءوسىم كورسەتتى. ەل ەكونوميكاسىنىڭ ناقتى ءوسىمى شامامەن 6 پايىزدان جوعارى دەڭگەيدە كۇتىلۋدە.