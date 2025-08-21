قىرعىزستان ءىرى قارا، جىلقى، قوي مەن ەشكىنى ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىز رەسپۋبليكاسى اۋماعىنان اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن شەتەلگە شىعارۋعا التى اي مەرزىمگە ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى، دەپ حابارلايدى كابار.
ءتيىستى قاۋلىعا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى ادىلبەك كاسىماليەۆ قول قويدى.
بۇل شەشىم ەلدەگى ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە نارىقتاعى باعانى تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.
تىيىم ە ا ە و سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتتىڭ تاۋار نومەنكلاتۋراسىنا (ت ن ۆەد) سايكەس كەلەتىن مىنا كودتارمەن بەلگىلەنگەن جانۋارلارعا قاتىستى:
ءىرى قارا مال - كود 0102
جىلقى - كود 0101
قوي مەن ەشكى - كود 0104
الايدا بۇل تىيىم كەلەسى جاعدايلارعا قولدانىلمايدى:
قىرعىزستان اۋماعى ارقىلى ترانزيتتىك تاسىمالداۋ؛
سپورتتىق جارىستارعا قاتىسۋ ءۇشىن شىعارىلاتىن جىلقىلار؛
شەتەل مەملەكەتتەرىنە، حالىقارالىق ۇيىمدارعا نەمەسە جەكە تۇلعالارعا سىيعا بەرىلەتىن جىلقىلار.
ەكونوميكا جانە كوممەرتسيا مينيسترلىگىنە، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە، مەملەكەتتىك كەدەن قىزمەتىنە، اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى مينيسترلىگىنە، سونداي-اق ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنە - اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن زاڭسىز ەكسپورتتاۋدىڭ الدىن الۋ بويىنشا قاجەتتى شارالار قابىلداۋ تاپسىرىلدى.
قاۋلى رەسمي جاريالانعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قىرعىزستاندا ەت باعاسىنىڭ وسۋىنە جول بەرمەۋ ماقساتىندا قابىلدانعان بيلىك شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە مال ەكسپورتى ەكى ەسەدەن استام ازايدى.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا