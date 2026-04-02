قىرعىزستان اۋماعىنا رەسەيلىك ۇشاقتان ەكى وق-ءدارى تۇسكەن
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستانداعى ىستىقكول وبلىسىندا رەسەيلىك اسكەري ۇشاقتان ەكى وق-ءدارىنىڭ ءتۇسۋ فاكتىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 31 -ناۋرىز كۇنى ساعات 17:25 شاماسىندا كانتتاعى رەسەيلىك اۆياتسيا بازاسىنىڭ سۋ-25 ۇشاعى وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارىن ورىنداپ جاتقان. ۇشاق وقۋ ماقساتىنداعى اۆياتسيالىق وق-دارىلەردى قولدانعان. ءۇشىنشى وقۋ مانيەۆرى كەزىندە ەكى وق-ءدارى بايقاۋسىزدا قۇلاپ، بوس جەرگە تۇسكەن.
وقيعا سالدارىنان ەشكىم زارداپ شەككەن جوق جانە ماتەريالدىق زيان بولماعان. رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋە-كوسموستىق كۇشتەرىنىڭ ارنايى كوميسسياسى جاقىن ارادا بارىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزەدى.
قىرعىزستان قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى شەشىمىمەن وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارى وقيعانىڭ سەبەپتەرى انىقتالمايىنشا توقتاتىلدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى مەن اسكەري پروكۋراتۋرا ينتسيدەنت بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.