    16:41, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىرعىزستان ا ق ش-قا قارسى جاۋاپ رەتىندە ۆيزاسىز رەجيمدى قايتا قاراۋدى ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەمەر-مينيستر ەديل بايسالوۆ ا ق ش- تىڭ قىرعىزستان ازاماتتارى ءۇشىن جوعارى ۆيزالىق كەپىل ەنگىزۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Қырғызстан Конституциялық соты өлім жазасын қайтару туралы президент ойымен келіспеді
    Фото: Shutterstock

    شەنەۋنىك الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قىرعىزستاندىقتار ءۇشىن جاڭا ۆيزا تالاپتارىنا جاۋاپ رەتىندە ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمدى قايتا قاراۋعا شاقىردى.

    - مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ كەشە قىرعىزستان ازاماتتارىنان ۆيزاعا ءوتىنىش بەرگەن كەزدە 15 مىڭ ا ق ش دوللارىنا دەيىن ۆيزالىق دەپوزيت سالۋدى مىندەتتەيتىن جاڭا ۆيزا تالاپتارى تۋرالى جاريالاۋىنان كەيىن ءبىز ا ق ش ازاماتتارىنا ارنالعان ۆيزاسىز رەجيمىمىزدى قايتا قاراۋدى باستاۋىمىز كەرەك دەپ ويلايمىن. ۆيزا ساياساتى - تەڭدىك پەن ءوزارا قۇرمەت ماسەلەسى. ەگەر ازاماتتارىمىزعا وسىنداي جوعارى كەدەرگىلەر قويىلسا، ءبىز ەشتەڭە بولماعانداي ءتۇر كورسەتە المايمىز، - دەپ جازدى ول.

    ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش تۋريستىك جانە ىسكەرلىك ۆيزا الۋعا ءوتىنىش بەرەتىن ورتالىق ازياداعى ءۇش ەلدىڭ ازاماتتارىن ۆيزالىق كەپىل باعدارلاماسىنا قوستى.

    اۆتور

    زارينا تۋعانبايەۆا

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
