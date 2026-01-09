قىرعىزستان ا ق ش-قا قارسى جاۋاپ رەتىندە ۆيزاسىز رەجيمدى قايتا قاراۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەمەر-مينيستر ەديل بايسالوۆ ا ق ش- تىڭ قىرعىزستان ازاماتتارى ءۇشىن جوعارى ۆيزالىق كەپىل ەنگىزۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
شەنەۋنىك الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قىرعىزستاندىقتار ءۇشىن جاڭا ۆيزا تالاپتارىنا جاۋاپ رەتىندە ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمدى قايتا قاراۋعا شاقىردى.
- مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ كەشە قىرعىزستان ازاماتتارىنان ۆيزاعا ءوتىنىش بەرگەن كەزدە 15 مىڭ ا ق ش دوللارىنا دەيىن ۆيزالىق دەپوزيت سالۋدى مىندەتتەيتىن جاڭا ۆيزا تالاپتارى تۋرالى جاريالاۋىنان كەيىن ءبىز ا ق ش ازاماتتارىنا ارنالعان ۆيزاسىز رەجيمىمىزدى قايتا قاراۋدى باستاۋىمىز كەرەك دەپ ويلايمىن. ۆيزا ساياساتى - تەڭدىك پەن ءوزارا قۇرمەت ماسەلەسى. ەگەر ازاماتتارىمىزعا وسىنداي جوعارى كەدەرگىلەر قويىلسا، ءبىز ەشتەڭە بولماعانداي ءتۇر كورسەتە المايمىز، - دەپ جازدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش تۋريستىك جانە ىسكەرلىك ۆيزا الۋعا ءوتىنىش بەرەتىن ورتالىق ازياداعى ءۇش ەلدىڭ ازاماتتارىن ۆيزالىق كەپىل باعدارلاماسىنا قوستى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا