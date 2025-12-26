قىرعىزستان 2035 -جىلعا دەيىن سىرتقى قارىزىن وتەيدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ بۇل تۋرالى بىشكەكتە وتكەن IV حالىق قۇرىلتايىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت 2035 -جىلعا دەيىن سىرتقى قارىزىن تولىعىمەن وتەۋدى كوزدەپ وتىر.
سىرتقى قارىزداردى وتەۋگە كەلەسى سومالار جۇمسالادى:
* 2025 — 857 ميلليون دوللار؛
* 2026 — 1 ميلليارد 48 ميلليون دوللار؛
* 2027 — 1 ميلليارد 277 ميلليون دوللار؛
* 2028 — 1 ميلليارد 326 ميلليون دوللار؛
* 2029 — 1 ميلليارد 326 ميلليون دوللار؛
* 2030 — 1 ميلليارد 201 ميلليون دوللار.
— 2030 -جىلدان باستاپ تولەمدەر كولەمى ازايا باستايدى. 2035 -جىلعا قاراي ءبىز سوڭعى 30 جىلدا جيناقتالعان مەملەكەتتىك قارىزدى تولىعىمەن وتەيمىز، — دەپ مالىمدەدى ەل پرەزيدەنتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 25-26 -جەلتوقساندا بىشكەكتە 4- حالىق قۇرىلتايى ءوتتى، وعان مەملەكەت باسشىسى، ۇكىمەت مۇشەلەرى، پارلامەنت مۇشەلەرى، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى جانە ەلدىڭ بارلىق ايماعىنان كەلگەن 690 دەلەگات قاتىستى.
سادىر جاپاروۆ ءوز سوزىندە قىرعىزستاننىڭ نەگىزگى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ماسەلەلەرى مەن دامۋ باسىمدىقتارىن اتاپ ءوتتى. ول مۇعالىمدىك جانە مەديتسينالىق ماماندىقتاردىڭ بەدەلىن ارتتىرۋعا، ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قورعاۋعا، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت جانە سپورت سالالارىنداعى قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسىن ارتتىرۋعا جانە ايەلدەر مەن بالالارعا قاتىستى زورلىق-زومبىلىقتى جويۋعا نازار اۋداردى. سونداي-اق، ول سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس جانە ىستىقكولدىڭ سۋ دەڭگەيى ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
سونىمەن قاتار، ول ايماقتىق دامۋدىڭ، كاسىپكەرلىكتى قولداۋدىڭ، تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋدىڭ جانە ينۆەستيتسيا تارتۋدىڭ باسىمدىقتارىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى، ج ءى ءو- ءنىڭ ءوسۋىن جانە ەلدىڭ قارجىلىق بازاسىن نىعايتۋدى اتاپ ءوتتى.
سادىر جاپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، 1854 -جىلدان بەرى ىستىقكولدەگى سۋ دەڭگەيى شامامەن 14 مەترگە تومەندەگەن، ال كولگە قۇياتىن وزەندەردىڭ سانى ايتارلىقتاي قىسقارعان. بۇل جاعداي الاڭداۋشىلىق تۋعىزادى.
- 1950- 1960 -جىلدارى كولگە شامامەن 100- 110 وزەن قۇياتىن، قازىر ولاردىڭ سانى نەبارى 30- 35 كە جەتەدى. ەگەر بۇل ءۇردىس جالعاسا بەرسە، ءوڭىر ەكولوگيالىق ءارى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق تۇرعىدان ەلەۋلى سالدارعا تاپ بولۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان باسشىسى مەملەكەتتىڭ سىرتقى جانە ىشكى قارىزى ماسەلەسى بويىنشا ەگجەي-تەگجەيلى تۇسىنىك بەرگەن بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا