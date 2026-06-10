قىرعىزستاندا ەل باسشىلارىنىڭ ءبىر مەزگىلدە شەتەلدە بولۋىنا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا «مەملەكەتتىك حاتتاما تۋرالى» جاڭا زاڭ قابىلداندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجات ەل باسشىلىعىنىڭ شەتەلگە ساپارلارىن، جوعارى جانە اسا جوعارى دەڭگەيدەگى شەتەلدىك دەلەگاتسيالاردى قابىلداۋ ءتارتىبىن، سونداي-اق وزگە دە حاتتامالىق ءىس-شارالاردى ناقتى رەتتەيدى.
زاڭنىڭ جەكە بابىنا سايكەس، پرەزيدەنت، جوگوركۋ كەنەش ءتوراعاسى جانە مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى ءبىر ۋاقىتتا شەتەلدە بولا المايدى.
سونىمەن قاتار جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ قىسقا ۋاقىت ارالىعىندا ءبىر مەملەكەتكە قايتا-قايتا ساپارلاۋىنا شەكتەۋ قويىلدى. بۇل تالاپ جوسپارلى كوپجاقتى ءىس-شارالارعا قولدانىلمايدى.
ەلدەگى لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ حاتتامالىق مارتەبە ءتارتىبىن پرەزيدەنت سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ۇسىنىسى نەگىزىندە بەكىتەدى.
مەملەكەتتىك حاتتامانى جۇزەگە اسىرۋ جۇمىستارى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جانە جوگوركۋ كەنەش اپپاراتىنىڭ حاتتامالىق قىزمەتتەرىنە جۇكتەلگەن.
ال ەل اۋماعىنداعى ءبىرىڭعاي حاتتامالىق تاجىريبەنى ۇيلەستىرۋدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك حاتتاما دەپارتامەنتى جۇرگىزەدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قىرعىزستان قىزىل كىتابىن جاڭارتادى.