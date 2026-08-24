قىرعىزستاندا جانارمايدىڭ ساقتىق قورىن ساقتايتىن مۇناي قويمالارى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا جانارماي جەتكىزىلىمى ۇزىلگەن جاعدايدا ەلدەگى قوردى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ارنايى مۇناي قويمالارىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار ەلدەگى ەكى ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform ازەرتادج سايتىنا سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى قىرعىزستان ەكونوميكا جانە كوممەرتسيا مينيسترلىگى جانىنداعى مونوپولياعا قارسى رەتتەۋ قىزمەتىنىڭ رەتتەلەتىن سالالاردى باسقارۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاريسا شۋستيكوۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇناي قويمالارىن سالۋ سىرتقى فاكتورلاردىڭ ىشكى جانار-جاعارماي نارىعىنا اسەرىن ازايتۋعا باعىتتالعان شارالاردىڭ ءبىرى بولماق.
سونىمەن بىرگە قىرعىزستان مۇناي ونىمدەرىن ىشكى ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر. وسى ماقساتتا ەلدەگى ەكى ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى جاڭعىرتىلىپ جاتىر.
جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن كاسىپورىنداردىڭ وندىرىستىك قۋاتى ارتىپ، وندىرىلەتىن بەنزيننىڭ ساپاسى ك5 ەكولوگيالىق كلاسىنا دەيىن كوتەرىلمەك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىرعىزستان ەاەو- عا مۇشە مەملەكەتتەر اۋماعىنان تاۋارلار مەن كولىك قۇرالدارىن قاجەتتى قۇجاتتارسىز شەكارا ارقىلى وتكىزگەنى ءۇشىن ايىپپۇلداردى كوبەيتكەنىن حابارلاعانبىز.