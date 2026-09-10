قىرعىزستاندا شەتەلدىكتەر ءۇشىن جاڭا ءتارتىپ ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستاندا شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامداردىڭ ەل اۋماعىندا بولۋ ءتارتىبى وزگەردى. جاڭا تالاپتار قازاقستان ازاماتتارىنا دا قاتىستى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
ءتيىستى قاۋلىعا قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى 2026 -جىلعى 7 -قىركۇيەكتە قول قويعان. جاڭا ەرەجەگە سايكەس، ەلدە بولۋ مەرزىمىن اسىرىپ جىبەرگەن شەتەلدىك ازاماتقا قايتا كىرۋگە شەكتەۋ قويىلادى. ونىڭ مەرزىمى ۆيزاسىز بولۋعا رۇقسات ەتىلگەن ۋاقىتقا تەڭ بولادى. شەتەل ازاماتتارىنىڭ قىرعىزستاندا بولعان كۇندەرى TMEBT اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسى ارقىلى ەسەپتەلەدى. بۇل رەتتە ەلدەن شىققان كۇن رەتىندە شەتەلدىكتىڭ الدىڭعى بولۋ مەرزىمى اياقتالعان كۇن ەسەپكە الىنادى.
قىرعىزستان ازاماتتارىنىڭ شەتەلدىك جۇبايلارى مەن كامەلەتكە تولماعان بالالارى ەلدە بولۋدىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمىن اسىرىپ جىبەرسە، مارتەبەسىن زاڭداستىرۋ ءۇشىن ەلگە ءبىر رەت 30 جۇمىس كۇنىنە قايتا كىرۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى. ول ءۇشىن تۋىستىق بايلانىسىن قۇجاتپەن راستاۋى قاجەت. سونىمەن قاتار قىرعىزستان اۋماعىندا بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن ارتىق بولعان شەتەلدىك ازامات تۇرۋعا ىقتيارحات الۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرە الادى. بۇل ءراسىم سىرتقى كوشى-قون سالاسىنداعى زاڭناماعا سايكەس جۇرگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، قىرعىزستاندا ۆيزاسىز رەجيم قولدانىلاتىن ەلدەردىڭ ازاماتتارىن تىركەۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى 2024 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن بەرى قولدانىستا.