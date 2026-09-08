قىرعىزستاندا «بىشكەك-ارەنا» قۇرىلىسىنا قانشا قارجى جۇمسالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان استاناسىندا بوي كوتەرگەن «بىشكەك- ارەنا» ستاديونىنىڭ قۇرىلىسىنا 386 ميلليون دوللار جۇمسالعان. بۇل تۋرالى قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى اسكات الاگوزوۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، باستاپقىدا 30-35 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان، قۇنى شامامەن 60-70 ميلليون دوللار بولاتىن ستاديون سالۋ جوسپارلانعان ەدى. كەيىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جوبانى تولىعىمەن وزگەرتۋدى تاپسىرعان. ستاديوننىڭ سىيىمدىلىعى 51252 ورىنعا دەيىن ۇلعايتىلىپ، نىسان FIFA- نىڭ الەمدىك ستاندارتتارىنا سايكەس كەلەتىندەي قايتا جوبالاندى. ناتيجەسىندە، ءداستۇرلى قىرعىز كيىز ءۇيى پىشىنىندە بوي كوتەرگەن سەگىز قاباتتى ساۋلەت تۋىندىسىنىڭ ديامەترى 280 مەترگە، ال بيىكتىگى 70 مەترگە جەتتى.
ستاديوننىڭ مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە سالماق سالماي، ءوز شىعىنىن ءوزى وتەۋى ءۇشىن مۇندا جالپى اۋماعى شامامەن 36 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن اۋقىمدى ينفراقۇرىلىم جاساقتالعان.
وعان مىنالار كىرەدى:
• 23 مەيرامحانا جانە 11 ءدامحانا؛
• ساۋدا ورتالىعى، سۋپەرماركەت، 48 دۇكەن جانە 18 ساۋدا دۇڭگىرشەگى؛
• 4 كينوتەاتر زالى، سپورتزال، بالالار ويىن الاڭى جانە تەرراسالار.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە نىساننىڭ قۇنى شامامەن 60 ميلليون دوللار بولدى دەگەن اقپارات تاراعان ەدى. الايدا بيلىك بۇل مالىمەتتى جوققا شىعارىپ، شىندىققا جاناسپايتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 31 -تامىزدا قىرعىزستان استاناسىنداعى جاڭا «بىشكەك ارەنا» ستاديونىندا 6-دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى.
سونداي-اق تانىمال كولۋمبيالىق ءانشى شاكيرانىڭ قىرعىزستانداعى «بىشكەك- ارەنا» ستاديونىندا كونسەرت بەرۋى جوسپارلانىپ وتىرعانى حابارلاندى.
قازاقستان كوشپەندىلەر ويىندارىندا 32 التىن مەدال ەنشىلەپ، جالپى كوماندالىق ەسەپتە توپ جاردى.
ەندى 2028 -جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى تاتارستاندا وتەتىن بولدى.