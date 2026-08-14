قىرعىزستان قىتايعا قارىزىن 2035 -جىلعا دەيىن تولىعىمەن وتەيدى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جۋرناليست ءالي توكتاكۋنوۆقا بەرگەن سۇحباتىندا ەلدىڭ سىرتقى قارىزى تۋرالى جاعدايعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىڭ 2020 -جىلعا دەيىنگى جالپى قارىزى 5 ميلليارد دوللار نەمەسە ج ءى و- ءنىڭ %70- ى بولدى. ونىڭ ىشىندە سىرتقى قارىز 4,2 ميلليارد دوللار، ال ىشكى قارىز - 708 ميلليون دوللار.
2026 -جىلى جالپى قارىز 10 ميلليارد دوللارعا جەتتى، بۇل ج ءى ءو- ءنىڭ %37- ىن قۇرادى. سىرتقى قارىز 5,2 ميلليارد دوللارعا دەيىن، ال ىشكى قارىز 4,8 ميلليارد دوللارعا دەيىن ءوستى. وسى جىلدارى سىرتقى قارىز تەك 1 ميلليارد دوللارعا وسكەن، نەسيەلەر ءارتۇرلى حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارى مەن قىتايدان الىندى.
سادىر جاپاروۆ 2020 -جىلعا قاراي ەلدىڭ قىتايعا سىرتقى قارىزى 1,8 ميلليارد دوللار بولعانىن، ءبىراق سوڭعى بەس جىلدا ەل 500 ميلليون دوللار وتەگەنىن ناقتىلادى.
- ءبىز قارىزىمىزدى 1,3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ازايتتىق، ونى 2035 -جىلعا دەيىن تولىق وتەۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك قىرعىزستان پرەزيدەنتى ەكىنشى مەرزىمگە سايلاۋعا تۇسۋگە نيەتتى.