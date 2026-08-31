قىرعىزستان مەن قىتاي ماڭگىلىك دوستىق تۋرالى شارتقا قول قويدى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ پەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ ەكى ەل اراسىنداعى ماڭگىلىك تاتۋ كورشىلىك، دوستىق جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى شارتقا قول قويدى، دەپ حابارلايدى«24KZ».
ماڭىزدى قۇجاتقا بىشكەكتە وتكەن ەكىجاقتى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قول قويىلدى. سادىر جاپاروۆ بۇعان دەيىن اتالعان شارت قىرعىزستان مەن قىتاي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا بەرىك نەگىز بولاتىنىن اتاپ وتكەن.
شي جينپيڭ قىرعىزستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. ساپار اياسىندا ول شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ پليۋس» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسادى.