قىرعىزستان كرەماتوريگە تىيىم سالاتىن زاڭعا قول قويدى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ زاڭعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى قۇجاتقا قول قويدى. جاڭا تۇزەتۋلەرگە سايكەس، ەل اۋماعىنداعى كرەماتوريلەردى تەك مەديسينالىق قىزمەت بارىسىندا پايدا بولاتىن مەديسينالىق قالدىقتاردى سانيتارلىق-تەرميالىق جويۋ ءۇشىن عانا قولدانۋعا رۇقسات ەتىلەتىن بولادى.
سونىمەن قاتار زاڭ قايتىس بولعان ادامداردىڭ دەنەسىن، سونداي-اق تۇسىك تاستالعان جانە ءولى تۋعان شاقالاقتاردى ورتەۋ ءۇشىن مۇنداي قۇرىلىستاردى پايدالانۋعا قاتاڭ تىيىم سالادى. تۋىستارى ىزدەمەگەن جانە جەكە باسى انىقتالماعان مايىتتەردى تەك زيراتتاردا جەرگە قويۋعا رۇقسات ەتىلەدى. مەديسينالىق بيولوگيالىق وبەكتىلەردى جويۋعا ارنالعان مامانداندىرىلعان قۇرىلىستار رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەر، سونداي-اق جەكە كومپانيالاردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن سالىنۋى مۇمكىن.
24.kz