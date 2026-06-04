قىرعىزستان العاش رەت ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولىپ سايلاندى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستان العاش رەت ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى بولىپ سايلاندى. ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى اياسىندا وتكەن داۋىس بەرۋ بارىسىندا قىرعىزستان قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندەگى ورىن ءۇشىن فيليپپين مەملەكەتىمەن باسەكەگە ءتۇستى.
ءتورت كەزەڭنەن تۇرعان داۋىس بەرۋ قورىتىندىسىندا قىرعىزستان باس اسسامبلەيا مۇشەلەرىنىڭ قاجەتتى ۇشتەن ەكى داۋىسىن جينادى. سوڭعى كەزەڭدە قىرعىزستاندى 142 مەملەكەت قولدادى.
2027 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەلەرى رەتىندە اۋستريا، زيمبابۆە، پورتۋگاليا جانە ترينيداد توباگو دا جۇمىسىن باستايدى. ولار وكىلەتتىك مەرزىمى 2026 -جىلعى 31 -جەلتوقساندا اياقتالاتىن مىسىر، دانيا، پاكىستان، پاناما، جانە سومالي ەلدەرىنىڭ ورنىن باسادى. بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ سىرتى ىستەر ءمينيسترى جەەنبەك قۇلۋبايەۆ سايلانعان جاعدايدا قىرعىزستان تۇراقتى بەيبىتشىلىك، پريەۆەنتيۆتى ديپلوماتيا، حالىقتىڭ وسال توپتارىن قورعاۋ، كليماتتىق قاۋىپسىزدىك پەن مەملەكەتتەر اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتۋ ماسەلەلەرىنە نازار اۋداراتىندارىن ايتقان.