قىرعىزستان اۋە كومپانيالارىنا حابارلاندىرۋدى قىرعىز تىلىندە جاريالاۋدى بۇيىردى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگى اۋە تاسىمالداۋشىلارىن ۇشاق بورتىنداعى جولاۋشىلارعا اقپارات بەرۋ كەزىندە مەملەكەتتىك ءتىلدى قولدانۋعا مىندەتتەدى، دەپ حابارلايدى كابار.
بۇرىن حالىقارالىق رەيستەردەگى جولاۋشىلار ادەتتە اقپاراتتى نەگىزىنەن اعىلشىن جانە ورىس تىلدەرىندە، سونداي-اق رەيس ۇشىپ شىققان ەلدىڭ تىلىندە الاتىن. ەندى وسى تىلدەرمەن قاتار، ەلگە جانە ەلدەن ۇشاتىن رەيستەردە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءتىلىن پايدالانۋ مىندەتتى.
جاڭا تالاپ بارلىق اۋە كومپانيالارىنا، سونىڭ ىشىندە قىرعىزستانعا حالىقارالىق رەيستەردى ورىندايتىن بارلىق شەتەلدىك اۋە تاسىمالداۋشىلارىنا قولدانىلادى.
بۇل شارا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسىن نىعايتۋعا، جولاۋشىلاردىڭ ماڭىزدى اقپاراتقا تەڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ازاماتتىق اۆياتسياداعى قىزمەت كورسەتۋ ستاندارتتارىن ودان ءارى جاقسارتۋعا باعىتتالعان.
ەندى جولاۋشىلارعا ارنالعان نەگىزگى حابارلاندىرۋلار، سونىڭ ىشىندە توتەنشە جاعدايلارداعى ءتارتىپ ەرەجەلەرى، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرى، ۇشۋ جانە قونۋ تۋرالى اقپارات جانە ۇشۋ وپەراتسيالارى كەزىندە قاجەتتى باسقا دا حابارلامالار قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تىلىندە جاسالۋى ءتيىس.