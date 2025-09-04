قىلمىستىق ءىس دوعارىلدى - جەڭىس ەلەمەسوۆ نىعماتۋلليننىڭ ۇلى جايىندا
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جەڭىس ەلەمەسوۆ ءماجىلىستىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى نۇرلان نىعماتۋليننىڭ ۇلى نۇرجان نۇرلانوۆقا قاتىستى قوزعالعان ىسكە پىكىر ءبىلدىردى.
- ەشقانداي وزگەرىس جوق. بۇعان دەيىن ايتقانىمداي، شىنىمەن دە وندىرىسىمىزدە قىلمىستىق ءىس بار. الماتى قالالىق ەكونوميكالىق تەرگەۋ دەپارتامەنتىندە جاتىر. ءىس حالىقارالىق تەرگەۋ تاپسىرماسىنىڭ جولدانۋىنا بايلانىستى دوعارىلدى. ول قازىر كۋاگەر رەتىندە. ويتكەنى ءبىز حالىقارالىق تەرگەۋ تاپسىرماسىنان جاۋاپ العانىمىز جوق. ءبىزدىڭ سۇرانىسىمىزعا قاتىستى اقپارات كەلگەننەن كەيىن مارتەبەسى انىقتالادى، - دەدى ول ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
جىل باسىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ جانە «قازمۇنايگاز- اەرو» ج ش س-نىڭ بۇرىنعى ديرەكتورى نۇرجان نۇرلانوۆتىڭ ۇستىنەن قىلمىستىق كودەكستىڭ 389-بابى بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتقانىن راستاعان ەدى.
نۇرجان نۇرلانوۆ - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى نۇرلان نىعماتۋليننىڭ ۇلى.