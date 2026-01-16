قىپشا بەلدى ادامدار ۇزاعىراق ءومىر سۇرەدى
استانا. قازاقپارات - ادام ءومىرىنىڭ ۇزاقتىعى ونىڭ بەلىنىڭ كولەمىنە بايلانىستى. مەديتسينا ماماندارىنىڭ پىكىرىنشە، كەز كەلگەن جاننىڭ بەلىنىڭ جۋاندىعى ونىڭ بويىنىڭ ۇزىندىعىنىڭ جارتىسىنان اسپاۋى ءتيىس.
لوندون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ناتيجەسىندە ادامنىڭ بويى مەن بەلىنىڭ جۋاندىعىنىڭ اراسىنداعى بايلانىستى انىقتاپ، سونىڭ نەگىزىندە مەرزىمىنەن بۇرىن ءولىم قۇشۋ سەبەپتەرىن ناقتىلادى.
ياعني، ەگەر ادامنىڭ بويى 180 س م بولسا، ونىڭ بەلىنىڭ جۋاندىعى 90 سانتيمەتردەن اسپاۋى ءتيىس. زەرتتەۋشىلەردىڭ ەسەپتەۋلەرى ادام بەلىنىڭ كولەمى ونىڭ بويىنىڭ جارتىسىنان نەعۇرلىم كوبىرەك ارتىق بولسا، ءومىرىنىڭ سوعۇرلىم قىسقاراق بولاتىنىن كورسەتتى.
ماسەلەن، بەلىنىڭ جۋاندىعى بويىنىڭ ۇزىندىعىنا شاققاندا ونىڭ 60 پايىزىن قۇرايتىن ادامنىڭ ءومىر جاسى 2 جىلعا قىسقارادى ەكەن. سەبەبى، بەلگە ارتىق مايدىڭ جينالۋى جۇرەك- قان تامىرى اۋرۋلارى مەن اعزانىڭ ىشكى مۇشەلەرىنىڭ اۋرۋلارىن تۋىنداتادى، دەپ حابارلايدى بەلتا.