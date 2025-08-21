قۇپيا ءسوز جانە پين-كودتىڭ ورنىن بولاشاقتا بيومەتريا باسادى
استانا. KAZINFORM - الداعى 5-10 جىلدا قازىر ءبىز جاڭا تەحنولوگياعا بالاپ وتىرعان قۇپياءسوز، پين- كود سەكىلدى اتريبۋتتار دا ەسكىرۋى مۇمكىن.
ولاردى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ قۇرالدارى تولىقتاي الماستىرادى. ويتكەنى سەنسورلىق تەحنولوگيالار مەن جاھاندانۋ، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كەڭ قولدانىسقا ەنۋى بۇل ۇدەرىستى جەدەلدەتىپ جاتىر.
ونلاين تاۋارلار بيومەتريا بويىنشا ساتىلادى رەسەيدە ونلاين- تاۋارلار بيومەتريا بويىنشا ساۋدالانباق. بەت-الپەتتى تانۋ جۇيەسى كۇزدەن باستاپ ىسكە قوسىلادى. وسىلايشا سولتۇستىكتەگى كورشىمىز 18 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ ەنەرگەتيكالىق سۋسىن، پيروتەحنيكا سەكىلدى قاۋىپتى تاۋارلاردى ساتىپ الۋىن شەكتەمەك. الايدا ءىرى ماركەتپلەيستەردىڭ باستاماعا قاتىستى پىكىرى سان الۋان. ولاردىڭ ءبىرى بۇل شاراعا كۇدىكپەن قاراسا، ەندى ءبىرى جوبانى ءجىتى زەرتتەۋ قاجەت دەپ سانايدى.
دميتريي گريگورەنكو، ر ف ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى:
- 18+ ساناتىنداعى تاۋارلاردى ساتىپ الۋ ءۇشىن جاستى راستاۋ قاجەت بولادى. ءبىراق ءۇشىنشى تاراپقا ەشقانداي دەربەس دەرەكتەردى بەرۋدىڭ قاجەتى جوق. ونلاين ساۋدا جاسايتىن ادامنىڭ جاسى مەملەكەتتىك بيومەتريالىق جۇيەمەن راستالادى.
اۋەجايلاردا بيومەتريالىق باقىلاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلادى
كۇزدە شەنگەن ايماعىندا بيومەتريالىق باقىلاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلادى. ياعني قازاننان باستاپ ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە بەت العان جولاۋشى اۋەجايدا ساۋساق ىزدەرى مەن بەت-كەلبەتى بويىنشا دەرەكتەردى تاپسىرۋعا مىندەتتى. بۇل مالىمەتتەر دەرەكقوردا ساقتالادى. سوندىقتان ەكىنشى رەت تەك كەلگەندە، تەك بەت-ءجۇزىن سكانەرلەۋ جەتكىلىكتى بولادى.
12 جاسقا تولماعان بالالاردان ساۋساق ءىزى تالاپ ەتىلمەيدى. دەمەك، ەندى قۇجات تەكسەرۋ جەڭىلدەيدى. سونداي-اق شەنگەن ايماعىنداعى ۆيزاسىنىڭ مەرزىمى بىتكەن ازاماتتاردى انىقتاۋعا دا سەپ بولادى، دەيدى جوبا اۆتورلارى. ادامنىڭ كەسكىنى جەكە ينتەللەكتۋالدى مەنشىك دەپ تانىلادى دانيا ديپفەيك پەن جاساندى ينتەلەكتىنىڭ زاردابىنان قورعايتىن زاڭ دايىنداپ جاتىر. وسى تۇرعىدا ءار ازاماتتىڭ بەت-الپەتىن، داۋىسىن، ءتىپتى مىنەز-قۇلىق ەرەكشەلىگىن جەكە ينتەللەكتۋالدى مەنشىك دەپ تانۋ ۇسىنىلدى. ادامنىڭ ۆيرتۋالدى كوشىرمەسىن نەيروجەلىنىڭ كومەگىمەن جاساپ، عالامتوردا جاريالاسا، ديپفەيك اۆتورى ول ماتەريالدى ءوشىرۋى كەرەك. وعان كونبەگەندەرگە قوماقتى ايىپپۇل سالىنباق. ال زارداپ شەگۋشىگە وتەماقى تولەۋى قاجەت بولادى.
قۇجات قابىلدانسا، دانيا جاساندى ينتەللەكتىنى رەتتەۋ تەتىگىن زاڭدىق تۇرعىدا ەنگىزگەن ەۋروپاداعى العاشقى ەل بولماق. 2024 -جىلى بيومەتريا نارىعى $42 ميلليارد استى Fortune Business Insights دەرەگى بويىنشا بىلتىر الەمدەگى موبيلدى بيومەتريا نارىعى 42 ميلليارد دوللاردان استى. ساراپشىلار بۇعان COVID-19 پاندەمياسى وڭ اسەر ەتتى، دەيدى. ويتكەنى وسى كەزدە جۇرت جاپپاي ونلاين- تولەمدەرگە كوشتى. كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى حالىقارالىق Entrust كومپانياسىنىڭ دەرەگى بويىنشا، الەمدە 5 مينۋت سايىن ادامنىڭ ۆيرتۋال كوشىرمەسىن پايدالانىپ، الاياقتىق جاسالادى ەكەن. سوندىقتان ساراپشىلار الەمدە بۇل تەحنولوگياعا سۇرانىس الداعى ۋاقىتتا ارتپاسا، كەمىمەيدى، دەپ وتىر.
جالپى بيومەتريا نارىعىنىڭ 40 پايىزى ا ق ش- قا تيەسىلى. ىزىنشە ەۋروپا تۇر. ۇشتىكتى ازيا- تىنىق مۇحيتى ايماعى ساباقتايدى. ت م د ەلدەرى بيومەتريالىق دەرەكتەردى قولدانۋعا كۇمانمەن قارايدى. ساراپشىلار بۇعان اقپاراتتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى جانە مۇنى جەكە ومىرگە قول سۇعۋ رەتىندە قابىلداۋى سەبەپ، دەيدى. قازىر ادامنىڭ ۆيرتۋال كوشىرمەسىن جاساۋ وڭاي. الدىڭىزدا سويلەپ تۇرعان سول ادام با، جوق پا؟ ءتىپتى سونى ايىرا المايتىن جاعدايعا جەتتىك. ءبىراق الاياقتار مۇنى ارام پيعىلىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ءجيى پايدالانادى. داۋىستى دا ۇقساتىپ، بەينەمەن دە شاتاستىرىپ جاتادى. مۇنداي قىلمىستىڭ الدىن الۋعا بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ قۇرالدارى كومەكتەسەدى. ويتكەنى ونى قۇپياءسوز نەمەسە قۇجات سەكىلدى قولدان جاساۋ قيىن.
24.kz