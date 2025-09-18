قوستانايدىڭ سوتتالعان ەكس-اكىمىنە تيەسىلى مەيرامحانا 91,4 ميلليون تەڭگەگە ساتىلدى
قوستاناي. KAZINFORM - «التىن-ساف» دەپ اتالعان بۇرىنعى مەيرامحانا كەشەنى اۋكسيونعا قويىلىپ، تەك ءۇشىنشى رەت وتكىزىلگەن ساۋدادا عانا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قوستاناي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ قارجى باسقارماسى حابارلاعانداي، «التىن ساف» مەيرامحاناسى اۋكسيونعا قوستاناي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق دامۋ باسقارماسىنىڭ ۇسىنىسى جانە وبلىس اكىمدىگىنىڭ قاۋلىسى نەگىزىندە قويىلعان.
باستاپقى باعاسى - 256,6 ميلليون تەڭگە بولعان.
عيماراتتىڭ جالپى اۋماعى 1558,4 شارشى مەتر، ول «ەكاتەرينبۋرگ- الماتى» تاس جولىنىڭ 550-شاقىرىمىندا ورنالاسقان.
- ءبىرىنشى جانە ەكىنشى تەندەرگە قاتىسۋشىلار بولماعاندىقتان، ولار وتكىزىلمەگەن دەپ تانىلدى. ءۇشىنشى تەندەر 2025 -جىلدىڭ 22 -تامىزىندا ءوتىپ، وسى عيمارات 91,4 ميلليون تەڭگەگە ساتىلدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
ەسكە سالا كەتەيىك، قوستاناي قالاسىنىڭ بۇرىنعى اكىمى احمەتبەك احمەتجانوۆ 13 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن. ايىپتاۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، احمەتجانوۆ 2014 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان قىركۇيەككە دەيىن بىرنەشە اداممەن ءسوز بايلاسىپ، ءىرى كولەمدە پارا العان.
سونداي-اق، بۇعان دەيىن ەكس-اكىمنەن تاركىلەنگەن مەيرامحانا عيماراتىندا سيفرلىق ح ق ك و (سون) اشىلعانى حابارلانعان.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا