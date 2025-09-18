ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:45, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قوستانايدىڭ سوتتالعان ەكس-اكىمىنە تيەسىلى مەيرامحانا 91,4 ميلليون تەڭگەگە ساتىلدى

    قوستاناي. KAZINFORM - «التىن-ساف» دەپ اتالعان بۇرىنعى مەيرامحانا كەشەنى اۋكسيونعا قويىلىپ، تەك ءۇشىنشى رەت وتكىزىلگەن ساۋدادا عانا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    а
    Фото: e-auction.gosreestr.kz

    قوستاناي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ قارجى باسقارماسى حابارلاعانداي، «التىن ساف» مەيرامحاناسى اۋكسيونعا قوستاناي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق دامۋ باسقارماسىنىڭ ۇسىنىسى جانە وبلىس اكىمدىگىنىڭ قاۋلىسى نەگىزىندە قويىلعان.

    باستاپقى باعاسى - 256,6 ميلليون تەڭگە بولعان.

    а
    Фото: e-auction.gosreestr.kz

    عيماراتتىڭ جالپى اۋماعى 1558,4 شارشى مەتر، ول «ەكاتەرينبۋرگ- الماتى» تاس جولىنىڭ 550-شاقىرىمىندا ورنالاسقان.

    - ءبىرىنشى جانە ەكىنشى تەندەرگە قاتىسۋشىلار بولماعاندىقتان، ولار وتكىزىلمەگەن دەپ تانىلدى. ءۇشىنشى تەندەر 2025 -جىلدىڭ 22 -تامىزىندا ءوتىپ، وسى عيمارات 91,4 ميلليون تەڭگەگە ساتىلدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.

    а
    Фото: e-auction.gosreestr.kz

    ەسكە سالا كەتەيىك، قوستاناي قالاسىنىڭ بۇرىنعى اكىمى احمەتبەك احمەتجانوۆ 13 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن. ايىپتاۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، احمەتجانوۆ 2014 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان قىركۇيەككە دەيىن بىرنەشە اداممەن ءسوز بايلاسىپ، ءىرى كولەمدە پارا العان.

    سونداي-اق، بۇعان دەيىن ەكس-اكىمنەن تاركىلەنگەن مەيرامحانا عيماراتىندا سيفرلىق ح ق ك و (سون) اشىلعانى حابارلانعان.

    اۆتور

    اينۇر تۋماكبايەۆا

