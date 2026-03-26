قوستانايدان نيۋ-يورككە 24 توننا قازاقستاندىق ۇن ەكسپورتتالدى
استانا. KAZINFORM - قوستانايدان نيۋ-يورككە دەيىن ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتى ارقىلى 24 توننا قازاقستاندىق ۇن جونەلتىلدى، دەپ حابارلايدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى.
جونەلتىلىمدى KTZ Express كومپانياسى ۇيىمداستىردى. جۇك 2026 -جىلعى 10- ناۋرىزدا جولعا شىققان. ەكسپورتتالعان ءونىمدى قازاقستانداعى ءىرى ۇن تارتۋ كاسىپورىندارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن Salamat Company LLP وندىرگەن.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، قازاقستاندىق ۇنعا حالىقارالىق نارىقتا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. بۇل شەتەلدىك سەرىكتەستەردىڭ وتاندىق ونىمگە تۇراقتى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
تاسىمال مۋلتيمودالدى كونتەينەرلىك فورماتتا، ياعني تەمىرجول مەن تەڭىز كولىگىن كەزەكتەستىرە پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلۋدا. العاشقى كەزەڭدە جۇك كونتەينەرگە تيەلىپ، قوستانايدان اقتاۋ پورتىنا جەتكىزىلدى. ودان كەيىن كاسپي تەڭىزى ارقىلى ازەربايجاننىڭ الات پورتىنا تاسىمالدانىپ، ءارى قاراي گرۋزيانىڭ پوتي پورتىنا جونەلتىلدى. كەيىن جۇك قارا تەڭىز ارقىلى ءوتىپ، ىستامبۇل باعىتىمەن جەرورتا تەڭىزىنە شىقتى. سوڭعى كەزەڭدە جۇك اتلانت مۇحيتى ارقىلى تاسىمالدانىپ، نيۋ-يورك پورتىنا جەتكىزىلەدى.
تەڭىز ارقىلى تاسىمالداۋ الەمدەگى ءىرى كەمە قاتىناسى كومپانيالارىنىڭ ءبىرى - CMA CGM سەرىكتەستىگىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جالپى ترانزيت ۋاقىتى شامامەن 58 كۇندى قۇرايدى.
KTZ Express كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، جۇك جونەلتىلگەن ساتتەن باستاپ سوڭعى جەتكىزۋ نۇكتەسىنە دەيىن تولىق باقىلاۋدا بولادى. بۇل لوگيستيكالىق تىزبەكتىڭ سەنىمدىلىگىن جانە جاڭا نارىقتارعا شىعۋ باعىتتارىنىڭ ءتيىمدى ەكەنىن كورسەتەدى.
