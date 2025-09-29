قوستانايدا قار جاۋىپ، ءبىرقاتار اۋدان جارىقسىز قالدى
استانا. KAZINFORM - قوستانايدىڭ ءۇش اۋدانى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنان جارىقسىز قالدى.
قوستاناي قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اكىمشىلىك ورتالىقتىڭ ءۇش اۋدانى ەلەكتر قۋاتىنسىز قالدى.
قوستانايلىق كوممۋنالدىق قىزمەتتەر كوشەلەردەگى سىنعان اعاش بۇتاقتارىن تازالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- اۋلالاردى تازالاۋعا پاتەر يەلەرىنىڭ كووپەراتيۆى مەن مەنشىك يەلەرىنىڭ بىرلەستىگى جاۋاپتى. زاقىمدالعان اعاشتاردىڭ سانى تازارتۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن انىقتالادى، - دەپ قوستى ۆەدومستۆو.
بۇگىن تاڭەرتەڭنەن قوستانايدا، سونداي-اق قوستاناي، مەڭدىقارا، فەدوروۆ اۋداندارىندا قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، اۋا رايى كۇرت وزگەردى.
تەمپەراتۋرانىڭ نولدەن جوعارى بولعانىنا قاراماستان، جولدار لايلانىپ، تايعاقتانىپ، ءبىرقاتار جول اپاتىنا سەبەپ بولدى.
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل تارتىپكە كوشتى. اسىرەسە «قوستاناي - الماتى - ەكاتەرينبۋرگ» باعىتىنداعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولعا نازار اۋدارىلدى. قارابالىق اۋدانى باعىتىندا تاڭعى ساعات 6:00 مەن 10:00 ارالىعىندا جولدان تايىپ كەتكەن توعىز كولىك شىعارىلدى.
تاس جولدىڭ ءبىر بولىگىندە «الفارد» جانە «فولكسۆاگەن» كولىكتەرىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرى رولگە يە بولا الماي، جولدان شىعىپ كەتكەن. كولىكتەردى قار قۇرساۋىنان شىعارۋ ءۇشىن جولدان ءوتىپ بارا جاتقان جۇك كولىگى مەن باسقا دا جۇرگىزۋشىلەر كومەككە كەلىپ، پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتىن شاقىردى.
ءتارتىپ ساقشىلارى جۇرگىزۋشىلەرگە كورىنۋ ناشارلاعاندا جانە تايعاق جەرلەردە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋدى ەسكەرتتى.
وسىنداي الدىن الۋ شارالارىنا قاراماستان وبلىس ورتالىعىندا 12 جول-كولىك وقيعاسى بولعان. زارداپ شەككەندەر جوق، تەك ماتەريالدىق زالال تۋرالى حابارلاندى. جول- كولىك وقيعالارىنا قاشىقتىقتى ساقتاماۋ، جىلدامدىقتى ارتتىرۋ جانە مانيەۆر جاساۋداعى قاتەلىكتەر سەبەپ بولدى.
سونداي-اق، قاتتى جەل كەزىندە پوليتسەيلەر جۇرگىزۋشىلەردى اعاش تۇبىندە تۇرماۋعا شاقىردى.
بۇگىن تاڭەرتەڭ عانا پوليتسياعا وسىعان ۇقساس وقيعالار تۋرالى 10 حابارلاما كەلىپ ءتۇستى. ماسەلەن، اباي داڭعىلىنداعى عيمارات اۋلاسىندا Exeed كولىگىنىڭ ۇستىنە اعاش قۇلاعان. ءدال وسىنداي وقيعا پاۆلوۆا كوشەسىندە دە بولىپ، اعاش JAC كولىگىن زاقىمدادى. ەكى جاعدايدا دا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ايعاقتاردى جيناپ، كەلتىرىلگەن شىعىندى انىقتاپ جاتىر، قورىتىندى بويىنشا پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى.
- قوستاناي وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنە اۋا رايى بولجامىن الدىن الا تەكسەرىپ، باعدارلارىن سوعان سايكەس رەتتەۋدى قاتاڭ تۇردە ۇسىنادى. قالادا جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىنە دەيىن جىلدامدىقتى ازايتىڭىز، قاۋىپسىز قاشىقتىقتى ساقتاڭىز، تاس جولدا جىلدامدىقتى اسىرماي، باسىپ وزۋ جانە باسقا مانيەۆرلار الدىندا جاعدايدى مۇقيات باعالاڭىز، - دەپ اتاپ ءوتتى دەپارتامەنت.