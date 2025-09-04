22:31, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قوستاناي وبلىسىنداعى ءورتتى سوندىرۋگە تىكۇشاق تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىندا دالا ءورتىن سوندىرۋگە ت ج م «قازاۆياقۇتقارۋ» تىكۇشاعى تارتىلدى. بۇل تۋرالى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قامىستى جانە ناۋرىزىم اۋداندارىندا قۇرعاق وسىمدىكتەردىڭ جەكەلەگەن وشاقتارى تىركەلگەن. ۇرقاش جانە درۋجبا اۋىلدارىنىڭ اراسىندا وت لوكاليزاتسيالانعان.
-ءورت سوندىرۋشىلەرگە كومەككە «قازاۆياقۇتقارۋ» مي-8 تىكۇشاعى تارتىلدى، وعان 16 سۋ توگۋ جۇمىسى ىسكە اسىرىلىپ، شامامەن 48 تەكشە مەتر سۋ قۇيىلدى. بورت تەك سوندىرۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار اۋماقتى اەروۆيزۋالدى تەكسەرۋگە دە قاتىستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەلدى مەكەندەر مەن ورمان قورىنا قاۋىپ جوق. جاعداي ق ر ت ج م تۇراقتى باقىلاۋىندا.
ايتا كەتەلىك ءورت سوندىرۋشىلەر قوستاناي وبلىسىنداعى دالا ورتىمەن كۇرەسىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.