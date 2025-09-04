ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:31, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قوستاناي وبلىسىنداعى ءورتتى سوندىرۋگە تىكۇشاق تارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىندا دالا ءورتىن سوندىرۋگە ت ج م «قازاۆياقۇتقارۋ» تىكۇشاعى تارتىلدى. بۇل تۋرالى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Францияда өртті сөндіруші тікұшақ тоғанға құлады
    Фото: видеодан алынған скриншот

    قامىستى جانە ناۋرىزىم اۋداندارىندا قۇرعاق وسىمدىكتەردىڭ جەكەلەگەن وشاقتارى تىركەلگەن. ۇرقاش جانە درۋجبا اۋىلدارىنىڭ اراسىندا وت لوكاليزاتسيالانعان.

    -ءورت سوندىرۋشىلەرگە كومەككە «قازاۆياقۇتقارۋ» مي-8 تىكۇشاعى تارتىلدى، وعان 16 سۋ توگۋ جۇمىسى ىسكە اسىرىلىپ، شامامەن 48 تەكشە مەتر سۋ قۇيىلدى. بورت تەك سوندىرۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار اۋماقتى اەروۆيزۋالدى تەكسەرۋگە دە قاتىستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەلدى مەكەندەر مەن ورمان قورىنا قاۋىپ جوق. جاعداي ق ر ت ج م تۇراقتى باقىلاۋىندا.

    ايتا كەتەلىك ءورت سوندىرۋشىلەر قوستاناي وبلىسىنداعى دالا ورتىمەن كۇرەسىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار