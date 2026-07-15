قوسشىنى استاناعا قوسا ما: قالا اكىمى تۇرعىنداردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM- قوسشى قالاسىن استاناعا قوسۋ ماسەلەسى قالا تۇرعىندارى مەن ەلوردا جۇرتشىلىعى اراسىندا ارا-تۇرا تالقىلانىپ كەلەدى.
وسىعان بايلانىستى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى قوسشى قالاسىنىڭ اكىمى ازامات قاپىشيەۆتەن مۇنداي مۇمكىندىك قاراستىرىلىپ جاتقان-جاتپاعانىن سۇرادى.
قالا اكىمىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماسەلە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ قۇزىرەتىنە جاتپايدى.
- بۇل ءبىزدىڭ قۇزىرەتىمىزگە كىرمەيدى. الايدا گەوگرافيالىق تۇرعىدان قاراساق، استانادان كەلە جاتقاندا جولدىڭ ەكى جاعىندا دا جاڭا تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى بوي كوتەرىپ جاتىر، سونداي-اق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى ورنالاسقان. جاقىن ۋاقىتتا قوسشى مەن استانانى تەك قالا اتاۋى جازىلعان جول بەلگىسى عانا ءبولىپ تۇراتىن جاعدايعا جەتۋى مۇمكىن، - دەدى ازامات قاپىشيەۆ باسپا ءسوز تۋرى بارىسىندا.
سونىمەن قاتار ول قازىرگى ۋاقىتتا قوسشىنى استاناعا قوسۋ ماسەلەسى كۇن تارتىبىندە جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قالا اكىمىنىڭ مالىمەتىنشە، بەس جىل بۇرىن قوسشى حالقىنىڭ سانى شامامەن 50 مىڭ ادام بولسا، بۇگىندە تۇرعىنداردىڭ ناقتى سانى 120 مىڭعا جەتكەن.
ايتا كەتەيىك، استانادا قوسشى مەن وڭ جاعالاۋعا ارنالعان ەكى دەڭگەيلى LRT ستانسياسى سالىنادى.
سونىمەن قاتار كەلەر جىلى قوسشىدا جاڭا ەلەكتر ەنەرگيا ستانسياسى سالىنادى.