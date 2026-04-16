قوسشىدا «تازا قازاقستان» اياسىندا وتكەن ەكوپلوگگينگىگە 1000 عا جۋىق ادام قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قوسشى قالاسىندا رەسپۋبليكالىق «تازا قازاقستان» اكسياسى اياسىندا «جاڭا قالا-تازا قالا» اتتى اۋقىمدى ەكوپلوگگينگ ۇيىمداستىرىلدى.
بيىل قوسشى قالاسى قالا مارتەبەسىن العانىنا بەس جىل تولۋىن اتاپ وتۋدە. بۇل شەشىم ەلدى مەكەننىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرگەن ستراتەگيالىق قادام بولدى. مەرەيتويلىق جىلعا قالا جوعارى ازاماتتىق بەلسەندىلىكپەن كەلىپ وتىر.
اۋقىمدى ءىس-شاراعا مىڭعا جۋىق ادام قاتىستى. ولاردىڭ قاتارىندا «Amanat» پارتياسىنىڭ وكىلدەرى، قالالىق ءماسليحات دەپۋتاتتارى، كاسىپكەرلەر، ەرىكتىلەر جانە بەلسەندى جاستار بار. پلوگگينگ فورماتى قاتىسۋشىلارعا دەنە بەلسەندىلىگىن ناقتى يگى ىسپەن ۇشتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەردى - جۇگىرۋ بارىسىندا كوماندالار قالا اۋماقتارىن قوقىستان تازارتتى.
اكسيانىڭ رەسمي اشىلۋىن اقمولا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى دوسۇلان ايتبايەۆ جاساپ، ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىكتى قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
«قۇرمەتتى جەرلەستەر، قادىرلى جاستار! بۇگىن ءبىز «جاڭا قالا - تازا قالا» اتتى اۋقىمدى ەكولوگيالىق اكتسيا اياسىندا باس قوستىق. بۇل شاراعا تەك قالا تۇرعىندارى عانا ەمەس، وبلىسىمىزدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن بەلسەندىلەر دە قاتىسۋدا. وسىنداي باستامالاردى قولداۋ - مەملەكەت باسشىسى ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعان يگى ءىس»، - دەدى ول.
قالانىڭ ءار اۋماعىن تولىق قامتۋ ءۇشىن قاتىسۋشىلار توعىز توپقا ءبولىنىپ، ءارقايسىسىنا ناقتى كوشەلەر مەن ساياباق ايماقتارى بەكىتىلدى. مۇنداي جۇيەلى ءتاسىل قوعامدىق كەڭىستىكتەردى جەدەل رەتكە كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
قالا تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي باستامالار ورتاق ىسكە دەگەن جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرىپ، قالانىڭ دامۋىنا اركىمنىڭ ۇلەس قوسۋىنا جول اشادى.
«بۇل مەن ءۇشىن وزگەلەرگە ۇلگى كورسەتۋگە مۇمكىندىك. ءبىز جاس ءارى كورىكتى قالادا ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز، ونى تازا كۇيىندە ساقتاۋ - ءبارىمىزدىڭ مىندەتىمىز. جۇزدەگەن ادامنىڭ تازالىق ءۇشىن بىرىگىپ ەڭبەك ەتكەنىن كورۋ ەرەكشە شابىت بەرەدى»، - دەپ ءبولىستى شارا قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى ولەسيا مانجۋرا.
ايتا كەتۋ كەرەك، «تازا قازاقستان» جوباسى باستالعالى قوسشىدا كەشەندى جۇمىستار جۇرگىزىلدى: تاريحي-مادەني نىساندار رەتكە كەلتىرىلىپ، سۋ ايدىندارىنىڭ جاعالاۋلارى تازارتىلدى، مىڭداعان كوشەت وتىرعىزىلىپ، بالالار الاڭدارى اباتتاندىرىلدى.
بۇگىنگى ەكوپلوگگينگ وسى جۇمىستاردىڭ زاڭدى جالعاسى بولىپ، مەرەيتويلىق جىلدا قوسشى قالاسىندا قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى قاراۋ مادەنيەتىنىڭ قالىپتاسىپ كەلە جاتقانىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.