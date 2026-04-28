قوسشىدا قازاقستانداعى ەڭ قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - قوسشى قالاسىندا قازاقستانداعى ەڭ قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلماق. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاق تەلەكوم ا ق باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە دەرەكتەردى وڭدەۋدىڭ جاڭا ورتالىقتارى سالىنىپ جاتىر.
دەرەكتەردى وڭدەۋدىڭ جاڭا ورتالىقتارىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە، بيىل قاراشا ايىندا قوسشى قالاسىندا الماتىداعى ورتالىقتان ءۇش ەسە قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەردى ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا، - دەپ اتاپ ءوتتى باعدات مۋسين.
ەسكە سالساق، 2024-جىلدىڭ قازان ايىندا الماتى قالاسىندا AI- Farabium سۋپەركومپيۋتەرى ىسكە قوسىلعان ەدى. ول الەمدىك سۋپەركومپيۋتەرلەر رەيتينگىندە 103-ورىنعا يە بولعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋ جۇيەلەرى جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا، ۇلكەن كولەمدەگى دەرەكتەردى جىلدام وڭدەۋگە، عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە، سونداي-اق مەملەكەتتىك جانە بيزنەس سالالارداعى سيفرلىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قوسشى قالاسىندا ىسكە قوسىلاتىن جاڭا سۋپەركومپيۋتەر قازاقستاننىڭ ورتالىق ازياداعى سيفرلىق حاب رەتىندەگى الەۋەتىن كۇشەيتەدى دەپ كۇتىلۋدە.
سۋپەركومپيۋتەر بۇكىل قازاقستان عالىمدارىنا دەرەكتەردىڭ ۇلكەن كولەمىمەن جۇمىس ىستەۋگە، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءتۇرلى جاعدايلارىن مودەلدەۋگە جانە ەلدىڭ IT- ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋداعى جاڭا داۋىرگە اينالۋعا مۇمكىندىك تۋعىزادى.
سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى، مۇناي-گاز، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ، 3D مودەلدەۋ سالالارى بويىنشا دەرەكتەردى توپتاستىرادى. جوعارى تەحنولوگيالىق قۇرىلعى بۇكىل قازاقستان عالىمدارىنا دەرەكتەردىڭ ۇلكەن كولەمىمەن جۇمىس ىستەۋگە، ەلدىڭ IT- ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ەسەپتەۋ تەحنيكاسى سالاسىنداعى مۇمكىندىكتەرىن ەداۋىر كەڭەيتە وتىرىپ، عىلىمي زەرتتەۋلەردىڭ تيىمدىلىگى مەن دالدىگىن ارتتىرادى.
قۇرىلعى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن، ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا عىلىمدى قاجەتسىنەتىن ەسەپتەۋلەردى جاساۋ، IoT- وبەكتىلەردى باسقارۋ جانە ۇيىمداستىرۋ، Smart-تەحنولوگيالار وبەكتىلەرىن باسقارۋ جونىندەگى باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋدى ازىرلەۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن بولادى.