قوسشىدا Binom School مەكتەبى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا قوسشى قالاسىندا Binom School جۇيەسىندەگى مەكتەپ سالىناتىنىن ايتتى.
- قوسشىداعى ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەردىڭ ماسەلەسى تولىق شەشىلدى. تەك ول قالادا عانا ەمەس، بۇكىل اقمولا وبلىسىندا ءبىر دە ءبىر ءۇش اۋىسىمدى نەمەسە اپاتتىق كۇيدەگى ءبىلىم ورنى جوق. قازىر قوسشى قالاسىندا 8 مەكتەپ بار. كەيىنگى جىلدا 3 جاڭا مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە 1,5 ورىندىق مەكتەپتى كاسىپكەرلەر سالىپ بەرسە، ودان بولەك 1,5 ورىندىق تاعى ەكى مەكتەپ بوي كوتەردى. ەندى «ىنتىماق» تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ جانىنان مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىگى اياسىندا تاعى ءبىر مەكتەپ اشۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ول ءبىلىم ۇياسى Binom School جۇيەسىمەن جۇمىس ىستەيدى. ينۆەستور مەكتەپتىڭ ءىشىن جابدىقتاپ، العاشقى بەس جىل مۇعالىمدەردىڭ جالاقىسىن تولەۋگە مىندەتتەمە الىپ وتىر، - دەدى وبلىس اكىمى مارات احمەتجانوۆ.
سونداي-اق ايماق باسشىسى قوسشىداعى حالىق سانى رەسمي دەرەكتە 60 مىڭنان اسقانىمەن، شىن مانىندە 120 مىڭعا جەتكەنىن ايتتى.
ايتا كەتسەك، قوسشى قالاسىنداعى ساقالدى قۇرىلىسقا اينالعان «سيرەنيەۆىي ساد» قۇرىلىسى قايتا جاڭعىرىپ، 371 پاتەر پايدالانۋعا بەرىلگەنىن جازعانبىز.