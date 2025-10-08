ق ز
    قوسشى قالاسى استاناعا قوسىلا ما - وبلىس اكىمى جاۋاپ بەردى

    استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا قوسشى قالاسىنىڭ كەلەشەكتە استاناعا قوسىلاتىنى تۋرالى الىپ-قاشپا اڭگىمەلەرگە جاۋاپ بەردى.

    Марат Ахметжанов
    Фото: Дияр Бексұлтанов

    - استانانىڭ دا، قوسشىنىڭ ءدا وز دامۋ جوسپارى بار. قوسشىنىڭ 2035-جىلعا دەيىنگى باس جوسپارى بەكىتىلگەن. مەن قوس قالانىڭ قوسىلمايتىنىنا كەپىلدىك بەرە المايمىن. ءبىراق قوسشى قالاسى 2035-جىلعا دەيىنگى جوسپار بويىنشا 250 مىڭ تۇرعىنى بار ەلدى-مەكەن رەتىندە استانانىڭ سەرىگى بولىپ دامۋعا ءتيىس. كوشى-قوندى تۇراقتاندىرا ما دەگەن دە پىكىر بار. ءول ۇشىن جۇمىس ورىندارى اشىلىپ، جايلى تۇرمىس قالىپتاستىرىلۋى كەرەك. استانا مەن قوسشىنىڭ ايىرماشىلىعىن ازايتۋىمىز كەرەك، - دەدى ول «ۋادە» باعدارلاماسىندا.

    اكىمنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قالانىڭ وزىندە 2010-جىلداردان بەرى كەلە جاتقان «سيرەنيەۆىي ساد» سياقتى ساقالدى قۇرىلىسقا اينالعان ۇلەسكەرلىك نىسانداردىڭ ماسەلەسى شەشىلە باستاعان.

    - 2011-جىلى باستالعان جوبانىڭ قازىر نە باسى، نە اياعى جوق، قۇرىلتايشىلارى سوتتالىپ كەتكەن. بيىل سونداعى 110 ۇلەسكەرگە باسپانا الىپ بەردىك. بۇدان باسقا ەكى ۇلەسكەردىڭ ءىسى سوتتا قارالىپ جاتىر، - دەدى ايماق باسشىسى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قوسشى قالاسىنداعى ساقالدى قۇرىلىسقا اينالعان «سيرەنيەۆىي ساد» تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى قايتا جاندانىپ، 371 پاتەر پايدالانۋعا بەرىلدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
