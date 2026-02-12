قوس نەمەسە كوپ ازاماتتىققا تالاپ كۇشەيتىلەدى - جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا ازاماتتىق ماسەلەسىنە قاتىستى تالاپتار كۇشەيتىلدى. ەندى «باسقا ەلدىڭ ازاماتتىعى تانىلمايدى» دەگەن بۇلىڭعىر ۇعىمنىڭ ورنىنا، «تىيىم سالىنادى» دەگەن قاتاڭ نورما كەلەدى.
قولدانىستاعى كونستيتۋتسيانىڭ 10-بابىندا « رەسپۋبليكا ازاماتىنىڭ باسقا مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىندا بولۋى تانىلمايدى» دەپ كورسەتىلگەن. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا بۇل ماسەلەنىڭ نۇكتەسى قويىلىپ، «جول بەرىلمەيدى» دەگەن ءۇزىلدى-كەسىلدى تالاپ ەنگىزىلدى.
- قازاقستان رەسرۋبليكاسىنىڭ ازاماتىندا قوس نەمەسە كوپ ازاماتتىعى بولۋىنا جول بەرىلمەيدى. وزگە ەل ازاماتتىعىنىڭ بولۋى قازاقستان رەسرۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن توقتاتۋعا نەگىز بولادى، - كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسى، 13-باپ.
سونىمەن قاتار قولدانىستاعى كونستيتۋتسيادا قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ قۇقىقتىق سالدارى جازىلماعان. ال جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا وزگە ەلدىڭ ءتولقۇجاتىن الۋ – ق ر ازاماتتىعىن توقتاتۋعا تىكەلەي نەگىز ەكەندىگىن جازادى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا جوبانىڭ ماتىنىندە لينگۆيستيكالىق ساپاعا ءمان بەرىلگەن. قولدانىستاعى كونستيتۋتسيانىڭ 10-بابىنداعى ورىس تىلىنەن تىكەلەي اۋدارما « بولىپ تابىلادى» دەگەن شۇبالاڭقى تىركەس جاڭا نۇسقادا الىنىپ تاستالىپ، وي جيناقى ءارى تازا قازاق تىلىندە جەتكىزىلگەن.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميستسيا مەملەكەت باسشىسىنا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قورىتىندى جوباسىن ۇسىنعانىن جازعان ەدىك.
جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ تولىق ءماتىنى سايتىمىزدا جاريالاندى.