قورعانىس مينيسترلىگى قازاقستاندىقتارعا الداعى اسكەري وقۋ-جاتتىعۋلار تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قورعانىس مينيسترلىگى 29 -ماۋسىم مەن 2 -شىلدە ارالىعىندا قارۋلى كۇشتەردىڭ اسكەري بولىمدەرى مەن مەكەمەلەرىندە جاۋىنگەرلىك ازىرلىكتىڭ جوعارى دارەجەسىنە كەلتىرۋ بويىنشا كەشەندى تاكتيكالىق- ساپتىق ساباقتار وتەتىنىن حابارلادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، وقۋ-جاتتىعۋلار جەكە قۇرام مەن بولىمشەلەردىڭ جاۋىنگەرلىك ازىرلىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىنە كوشۋ كەزىندەگى پراكتيكالىق داعدىلارىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
«وتكىزىلەتىن ءىس-شارالار جوسپارلى وقۋ سيپاتىندا بولادى جانە نەگىزىنەن اسكەري بولىمدەردىڭ اۋماقتارىندا جانە وقۋ پوليگوندارىندا ۇيىمداستىرىلادى. وسىعان بايلانىستى اسكەري تەحنيكانىڭ قوزعالىسى بايقالۋى مۇمكىن. جەكەلەگەن بولىمشەلەر وقۋ پوليگوندارى مەن وقۋ ورتالىقتارىنا جوسپارلى مارشتار جاسايدى»، - دەپ حابارلادى قورعانىس مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، وسى كەزەڭدە وڭىرلەردەگى جەكەلەگەن اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە جول قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن.
«ازاماتتاردى، الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋشىلاردى جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىن تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىندە جاريالانعان مالىمەتتەردى باسشىلىققا الۋعا شاقىرامىز»، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، قورعانىس مينيسترلىگى اسكەردە ناماز وقۋعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى.