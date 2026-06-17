KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قورعانىس مينيسترلىگى اسكەردە ناماز وقۋعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان زايىرلى مەملەكەت بولعاندىقتان، ءدىني سەنىم مەن اسكەري قىزمەت بىرگە قاراستىرىلمايدى.

    сарбаз
    فوتو: اقتاۋ گارنيزونى باسپا ءسوز قىزمەتىنەن

    بۇل جونىندە ءماجىلىستىڭ كۋلۋارىندا ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ ايتتى.

    - زاڭ بويىنشا، ءدىني سەنىمىنە بايلانىستى اسكەري قىزمەتتەن باس تارتۋ نورماسى جوق. ەگەر ونداي بولسا، كەز كەلگەن ادام ءدىني سەنىمىن جەلەۋ ەتىپ، اسكەري قىزمەتتەن جالتارار ەدى، - دەدى ول.

    سونىمەن بىرگە، قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسكەرگە كەلگەن ساربازدىڭ ءدىني عيبادات جاساۋىنا قاتىستى جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.

    - ونداي ءبىزدىڭ كۇن تارتىبىندە قاراستىرىلماعان. سوندىقتان كەلگەن بالا اسكەردىڭ كۇن تارتىبىمەن قىزمەتىن اتقارادى. ءبىزدىڭ مەملەكەتىمىز - زايىرلى مەملەكەت. جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا دا، ءدىن اسكەر مەن ساياساتتان بولەك بولۋى كەرەك. قارۋلى كۇشتەر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزدى قامتاماسىز ەتەتىن ورگان بولعاندىقتان، ول - بولەك ينستيتۋت، - دەدى اسقار مۇستابەكوۆ.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەن وتپەگەن ازاماتتار اسكەري ماماندىق الىپ، اسكەري بيلەت يەلەنە الاتىنىن جازعانبىز.

    ءدىن بيلىك جانە ساياسات
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور