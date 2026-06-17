قورعانىس مينيسترلىگى اسكەردە ناماز وقۋعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان زايىرلى مەملەكەت بولعاندىقتان، ءدىني سەنىم مەن اسكەري قىزمەت بىرگە قاراستىرىلمايدى.
بۇل جونىندە ءماجىلىستىڭ كۋلۋارىندا ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ ايتتى.
- زاڭ بويىنشا، ءدىني سەنىمىنە بايلانىستى اسكەري قىزمەتتەن باس تارتۋ نورماسى جوق. ەگەر ونداي بولسا، كەز كەلگەن ادام ءدىني سەنىمىن جەلەۋ ەتىپ، اسكەري قىزمەتتەن جالتارار ەدى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسكەرگە كەلگەن ساربازدىڭ ءدىني عيبادات جاساۋىنا قاتىستى جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
- ونداي ءبىزدىڭ كۇن تارتىبىندە قاراستىرىلماعان. سوندىقتان كەلگەن بالا اسكەردىڭ كۇن تارتىبىمەن قىزمەتىن اتقارادى. ءبىزدىڭ مەملەكەتىمىز - زايىرلى مەملەكەت. جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا دا، ءدىن اسكەر مەن ساياساتتان بولەك بولۋى كەرەك. قارۋلى كۇشتەر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزدى قامتاماسىز ەتەتىن ورگان بولعاندىقتان، ول - بولەك ينستيتۋت، - دەدى اسقار مۇستابەكوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەن وتپەگەن ازاماتتار اسكەري ماماندىق الىپ، اسكەري بيلەت يەلەنە الاتىنىن جازعانبىز.