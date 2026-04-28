قورعاستا ءىرى ساۋدا-لوگيستيكالىق كەشەننىڭ قۇرىلىسى باستالدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - بۇگىن «قورعاس» حالىقارالىق شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىق ورتالىعى اۋماعىندا «قازاقستان-قىتاي دوستىق ايماعى» جوباسىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى.
جاڭا كەشەن «قورعاس» ش ى ح و- نىڭ قازاقستاندىق بولىگىندە ورنالاسادى. وندا ساۋدا، لوگيستيكا، ونەركاسىپتىك سەرۆيس، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جانە ىسكەرلىك قىزمەتتەردى بىرىكتىرەتىن كوپفۋنكتسيونالدى زاماناۋي كەشەن سالۋ كوزدەلگەن. جوبانى قازاقستاندىق جانە قىتايلىق ينۆەستورلار بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
ۇيىمداستىرۋشىلىق تۇرعىدا قازاقستان-قىتاي حالىقارالىق ەكونوميكالىق دامۋ ورتالىعى قولداۋ كورسەتىپ وتىر.
بۇل نىسان ترانسشەكارالىق ساۋدانى دامىتۋعا، تۋريستىك اعىندى ارتتىرۋعا جانە ءوڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلەدى.
«قازاقستان-قىتاي ينۆەستيتسيالىق ورتالىعىنىڭ» قازاقستاندىق تاراپتان تەڭ ءتوراعاسى جامبىل احمەتبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، جوبا «قورعاسقا» كەلەتىن كاسىپكەرلەر مەن تۋريستەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساپ، ساۋدا مەن قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.
- بۇل ورتالىق ەكى ەل كاسىپكەرلەرى ءۇشىن ءتيىمدى پلاتفورما بولادى. دەمالىس ورىندار مەن ساپالى قىزمەت كورسەتىلەدى. مۇندا ىسكەرلىك كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ، كەلىسىمشارتتار جاسالىپ، ساۋدا قاتىناستارى ءبىر جەردە ۇيلەستىرىلەدى. «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا كەدەن، لوگيستيكا، قارجى، اۋدارما، زاڭ جانە ەسەپ ايىرىسۋ قىزمەتتەرى ۇسىنىلادى، - دەدى ول.
جوبا قازاقستان اۋماعىندا جۇزەگە اسىرىلاتىندىقتان، بارلىق سالىقتىق تۇسىمدەر مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە باعىتتالادى. ينۆەستورلاردىڭ بولجامىنشا، بۇل باستاما «قورعاس» ش ى ح و- نىڭ قازاقستاندىق بولىگىندەگى سالىق تۇسىمدەرىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋى مۇمكىن.
جوبا بىرنەشە كەزەڭمەن جۇزەگە اسىرىلادى. العاشقى كەزەڭدە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تاۋارلاردى ساقتاۋعا ارنالعان ءىرى لوگيستيكالىق ورتالىق پەن قويمالار سالۋ كوزدەلگەن. كەشەن قۇرامىندا زاماناۋي قويمالار، ونىڭ ىشىندە سالقىنداتىلعان ساقتاۋ ورىندارى قاراستىرىلعان.
قازاقستان-قىتاي ينۆەستيتسيالىق ورتالىعىنىڭ ءتوراعاسى سۋن جيانجۋن بۇل جوبا جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
- الدىن الا بولجام بويىنشا العاشقى كەزەڭنىڭ وزىندە قازاقستاندا مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنى قۇرىلادى. ءبىز بۇل جوبانى تەك كورسەتىلىمدىك نىسان ەمەس، قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ۇلگىلى ءارى جوعارى ساپالى جوباعا اينالدىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى كەزەڭدە جالپى اۋماعى 800 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن كورمە-ساۋدا كەشەنى سالىنادى. وندا قازاقستاننىڭ بارلىق ءوڭىرى مەن قىتايدىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. سونداي-اق 700 مىڭ شارشى مەترلىك لوگيستيكالىق ورتالىق قاراستىرىلعان.
ەكىنشى كەزەڭدە 150 مىڭ شارشى مەتر اۋماقتا توڭازىتقىش قويمالارى بار قويما كەشەنىن سالۋ جوسپارلانعان.
جوبا «قورعاس» قازاقستاندىق بولىگىنىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەدى دەپ كۇتىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل ايماق ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ دەڭگەيى بويىنشا قىتاي جاعىنا قاراعاندا الدەقايدا ارتتا قالىپ وتىر.
ينۆەستيتسيالىق كومپانيا «حاينان گۋانلان ينحۋەي»-دىڭ باس ديرەكتورى حۋ پەيننىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 587 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايدى.
- بۇل جوبا وڭىرلەر مەن پروۆينتسيالار اراسىنداعى تاۋارلاردى تىكەلەي تانىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، ىشكى ءوندىرىستىڭ دامۋىنا ۇلكەن جول اشادى. سونىمەن قاتار قازاقستان بيۋدجەتىنە تۇسەتىن سالىق كولەمىن ەكى ەسەگە ارتتىرادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ينفراقۇرىلىم تاۋار جەتكىزۋ تىزبەگىن وڭتايلاندىرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا اينالىمىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كوپفۋنكتسيونالدى زاماناۋي كەشەن قۇرلىسىنىڭ جاۋاپتى وكىلى، ءمۇتالىپ حاميت جوبانى ساپالى، ءساتتى اياقتاۋعا بار مۇمكىندىكتەرىن سالاتىنىن ايتتى.
- بۇگىن اۋقىمدى قۇرلىستىڭ ىرگە تاسى قالاندى. كەشەن قۇرىلىسى 2027-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان. ءبىز بۇل جۇمىستى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋعا بارلىق كۇش-جىگەرىمىزدى سالامىز- ، دەيدى ول.
اۆتور ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى