قورعاس-شىعىس قاقپاسى: 11 ينۆەستور 10 ميلليون تەڭگەدەن استام شىعىنعا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جۇرگىزگەن جۇمىس ناتيجەسىندە «قورعاس - شىعىس قاقپاسى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ باسقارۋشى كومپانياسى مەن ينۆەستورلار اراسىنداعى شارتتاردا زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالدى. بۇل تۋرالى پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 11 ينۆەستور 10 ميلليون تەڭگەدەن استام مولشەردە ارتىق شىعىنعا ۇشىراعان.
پروكۋراتۋرا ورگاندارى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەۋ جانە بيزنەس قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستاردى جالعاستىرۋدا. جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەسىندە اتالعان ا ە ا اۋماعىن جانە ورتاق پايدالانىلاتىن نىسانداردى باسقارۋ، قىزمەت كورسەتۋ جانە كۇتىپ- ۇستاۋ جونىندەگى شارتتار قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىنى انىقتالدى.
اتاپ ايتقاندا، شارتتاردا ازاماتتىق كودەكس نورمالارىنا قايشى كەلەتىن ەرەجەلەر، سونداي-اق باسقارۋشى كومپانيانىڭ قىزمەتتەرى ءۇشىن كوميسسيانى (سىياقىنى) ەسەپتەۋ جانە تولەۋ ءتارتىبىن قولدانۋدا بۇزۋشىلىقتار بولعان. كەيبىر تالاپتار زاڭدا كوزدەلگەن جەڭىلدىكتەردىڭ قولدانىلماۋىنا اكەلگەن.
- ناتيجەسىندە 11 ينۆەستور كوميسسيا تولەۋ بويىنشا جەڭىلدىكتەردى پايدالانباعان، وسىعان بايلانىستى ارتىق تولەنگەن سوما 10 ميلليون تەڭگەدەن اسقان، - دەپ حابارلادى پروكۋاتۋرادان.
اتالعان فاكتىلەر بويىنشا جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى باسقارۋشى كومپانيانىڭ اتىنا زاڭدىلىقتىڭ بۇزىلۋىن جويۋ تۋرالى ۇسىنۋ ەنگىزدى. ونى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا قايتا ەسەپتەۋ جۇرگىزىلىپ، ارتىق تولەنگەن قاراجاتتى قايتارۋ ارقىلى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى قالپىنا كەلتىرىلدى.
ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇمىستارى جالعاسادى، ال ينۆەستيتسيالىق سالاداعى زاڭ بۇزۋشىلىقتار جەدەل تۇردە توقتاتىلاتىن بولادى.
بۇعان دەيىن «قورعاس - شىعىس قاقپاسى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا ونەركاسىپتىك ءوندىرىس پەن كولىك لوگيستيكاسىن دامىتۋعا باعىتتالعان ينۆەستيتسيالىق جوبالار جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. بۇگىندە مۇندا 65 جوبا ىسكە اسىرىلىپ، سونىڭ نەگىزىندە 4 مىڭ جۇمىس ورنى اشىلادى دەپ جوسپارلانعانىن جازدىق.