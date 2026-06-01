KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قورعاس ارقىلى گۇل ەكسپورتى ارتتى

     استانا. قازاقپارات - قىتايدان قازاقستان ارقىلى ەكسپورتتالاتىن گۇل كولەمى ەكى ەسە ارتتى. كورشى ەلدىڭ كەدەن ستاتيستيكاسىنا سايكەس جىل باسىنان بەرى 5 مىڭ تونناعا جۋىق گۇل ورتالىق ازيا نارىعىنا شىعارىلعان.

    Астанада халықаралық гүлдер көрмесі өтіп жатыр
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    ترانسشەكارالىق ساۋدانىڭ بۇل تۇرىمەن اينالىساتىن قازاقستاندىق كاسىپكەرلەردىڭ سانى دا كوبەيدى. «بۇل قورعاس پورتىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ءۇشىن «جاسىل ءدالىز» قاعيداسىن ىسكە قوسۋىمەن تىكەلەي بايلانىستى»، - دەيدى ماماندار.

     كەدەندىك قۇجات راسىمدەۋ تيىمدىلىگى ارتتىپ، تاۋار جەتكىزۋ مەرزىمى ايتارىقتاي قىسقارعان. سونىڭ ارقاسىندا گۇلدەر 70 ساعات ىشىندە جەتكىزىلەدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور