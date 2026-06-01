قورعاس ارقىلى گۇل ەكسپورتى ارتتى
استانا. قازاقپارات - قىتايدان قازاقستان ارقىلى ەكسپورتتالاتىن گۇل كولەمى ەكى ەسە ارتتى. كورشى ەلدىڭ كەدەن ستاتيستيكاسىنا سايكەس جىل باسىنان بەرى 5 مىڭ تونناعا جۋىق گۇل ورتالىق ازيا نارىعىنا شىعارىلعان.
ترانسشەكارالىق ساۋدانىڭ بۇل تۇرىمەن اينالىساتىن قازاقستاندىق كاسىپكەرلەردىڭ سانى دا كوبەيدى. «بۇل قورعاس پورتىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ءۇشىن «جاسىل ءدالىز» قاعيداسىن ىسكە قوسۋىمەن تىكەلەي بايلانىستى»، - دەيدى ماماندار.
كەدەندىك قۇجات راسىمدەۋ تيىمدىلىگى ارتتىپ، تاۋار جەتكىزۋ مەرزىمى ايتارىقتاي قىسقارعان. سونىڭ ارقاسىندا گۇلدەر 70 ساعات ىشىندە جەتكىزىلەدى.