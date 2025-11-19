ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,47 تەڭگەگە ارزانداپ، 519,41 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 521,01 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 519,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 600,19 - 604,66 تەڭگە، ال رۋبل 6,34 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. يۋان 73,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 517,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 524,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,47 تەڭگە، ساتۋ - 609,65 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.
    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,92 تەڭگە، ساتۋ - 78,80 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 18- قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 521,01 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار