قور نارىعىندا دوللار تاعى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,47 تەڭگەگە ارزانداپ، 519,41 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 521,01 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 519,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 600,19 - 604,66 تەڭگە، ال رۋبل 6,34 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. يۋان 73,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 517,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 524,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,47 تەڭگە، ساتۋ - 609,65 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,92 تەڭگە، ساتۋ - 78,80 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 18- قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 521,01 تەڭگە بولدى.