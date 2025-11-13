ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:56, 13 - قاراشا 2025

    قور نارىعىندا دوللار ەكىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,26 تەڭگەگە ارزانداپ، 524,32 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 524,65 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 524,17 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 607,13 - 611,25 تەڭگە، ال رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,63 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 521,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 528,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,53 تەڭگە، ساتۋ - 614,51 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,92 تەڭگە، ساتۋ - 78,97 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 12 -قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 524,65 تەڭگە بولدى.

