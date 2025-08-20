ق ز
    17:11, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,21 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,57 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,72 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 626,47 - 630,28 تەڭگە، ال رۋبل 6,63 - 6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,57 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ — 623,63 تەڭگە، ساتۋ — 633,63 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ 6,66 تەڭگە، ساتۋ — 6,77 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 19-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,27 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,57 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

