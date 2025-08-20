قور نارىعىندا دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,21 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,57 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,72 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 626,47 - 630,28 تەڭگە، ال رۋبل 6,63 - 6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,57 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ — 623,63 تەڭگە، ساتۋ — 633,63 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ 6,66 تەڭگە، ساتۋ — 6,77 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 19-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,27 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,57 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان