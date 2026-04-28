قور نارىعىندا دوللار باعامى 3 تەڭگەگە جۋىق ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى تومەندەدى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,95 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 457,21 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 460,80 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
— دوللار 454,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 461,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
— ەۋرو: ساتىپ الۋ — 530,00 تەڭگە، ساتۋ — 540,00 تەڭگە؛
— رۋبل: ساتىپ الۋ — 5,80 تەڭگە، ساتۋ — 6,10 تەڭگە.
— يۋان: ساتىپ الۋ — 67,31 تەڭگە، ساتۋ — 73,10 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 458,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,00 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 534,27 — 539,97 تەڭگە، ال رۋبل 5,94 — 6,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 27 -ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,93 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 460,80 تەڭگە بولدى.
دوسبول اتاجان