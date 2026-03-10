قور نارىعىندا دوللار ارزانداپ كەلەدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,59 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 493,85 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 489,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,12 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 570,99 - 576,56 تەڭگە، ال رۋبل 6,21 - 6,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,88 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 488,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,00 تەڭگە، ساتۋ - 575,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,15 تەڭگە، ساتۋ - 76,31 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 دەڭگەيىندە قالدىردى.