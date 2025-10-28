قور نارىعىندا دوللار 535 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,3 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,83 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,13 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 535,73 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 537,91 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 623,05 - 626,83 تەڭگە، ال رۋبل 6,59 - 6,72 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,79 تەڭگەگە ساتىپ الىنادى، 78,31 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 534,37 تەڭگەگە ساتىپ الىنادى، 540,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,48 تەڭگە، ساتۋ - 628,49 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,53 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,16 تەڭگە، ساتۋ - 79,97 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، بۇگىن تاڭەرتەڭ دوللار 538-542 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالاندى.