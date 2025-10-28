ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:07, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار 535 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,3 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,83 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,13 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 535,73 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 537,91 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 623,05 - 626,83 تەڭگە، ال رۋبل 6,59 - 6,72 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,79 تەڭگەگە ساتىپ الىنادى، 78,31 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 534,37 تەڭگەگە ساتىپ الىنادى، 540,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,48 تەڭگە، ساتۋ - 628,49 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,53 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,16 تەڭگە، ساتۋ - 79,97 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، بۇگىن تاڭەرتەڭ دوللار 538-542 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالاندى.

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
