ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:06, 06 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار 466 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 466,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 470,46 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 463,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 470,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,00 تەڭگە، ساتۋ - 543,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,00 تەڭگە.
    - يۋان: ساتىپ الۋ - 67,83 تەڭگە، ساتۋ - 73,66 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 462,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,43 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 536,05 - 541,84 تەڭگە، ال رۋبل 5,82 - 5,97 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    قوعام ۋاليۋتا باعامى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار