قور نارىعىندا دوللار 466 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 466,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 470,46 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 463,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 470,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,00 تەڭگە، ساتۋ - 543,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,00 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,83 تەڭگە، ساتۋ - 73,66 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 462,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,43 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 536,05 - 541,84 تەڭگە، ال رۋبل 5,82 - 5,97 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان