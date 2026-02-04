قور بيرجاسىندا دوللار باعامى 498 تەڭگەگە ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,65 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,44 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 498,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,34 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 587,37 - 594,01 تەڭگە، ال رۋبل 6,42 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 497,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 504,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,18 تەڭگە، ساتۋ - 595,18 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,84 تەڭگە، ساتۋ - 77,29 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 3 -اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,73 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,44 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان