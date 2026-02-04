ق ز
    15:53, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار باعامى 498 تەڭگەگە ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,65 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,44 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 498,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,34 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 587,37 - 594,01 تەڭگە، ال رۋبل 6,42 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 497,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 504,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,18 تەڭگە، ساتۋ - 595,18 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,84 تەڭگە، ساتۋ - 77,29 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 3 -اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,73 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,44 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

