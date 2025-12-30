ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:28, 30 - جەلتوقسان 2025

    قور بيرجاسىندا دوللار ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار ارزاندادى.

    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار 1,58 تەڭگەگە ارزانداپ، 502,57 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 504,76 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 505,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,01 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 589,81 - 597,71 تەڭگە، ال رۋبل 6,29 - 6,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 503 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,03 تەڭگە، ساتۋ - 600,03 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,31 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,52 تەڭگە، ساتۋ - 77,03 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 29 -جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,52 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,76 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
