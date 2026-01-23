ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    23 - قاڭتار 2026

    قور بيرجاسىندا دوللار 503 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Фото: Pixabay.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,35 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 505,71 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 504,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,36 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 590,88 - 595,27 تەڭگە، ال رۋبل 6,51 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,53 تەڭگە، ساتۋ - 78,51 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 22 -قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,94 تەڭگەگە ارزانداپ، 505,71 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

