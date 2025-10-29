ق ز
    17:30, 29 - قازان 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار 5 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,21 تەڭگەگە ارزانداپ، 530,15 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 535,83 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 528,17 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 531,10 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 612,26 - 618,39 تەڭگە، ال رۋبل 6,52 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,85 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 526,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 532,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 608,15 تەڭگە، ساتۋ - 616,27 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,88 تەڭگە، ساتۋ - 79,65 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 28 -قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,3 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,83 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
