قور نارىعىندا دوللار تاعى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 467,65 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 469,59 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,00 تەڭگە، ساتۋ - 540,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,92 تەڭگە، ساتۋ - 73,60 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 467,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,71 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 533,44 - 538,70 تەڭگە، ال رۋبل 5,61 - 5,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,24 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 21 -شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,73 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,59 تەڭگە بولدى.