KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قور نارىعىندا دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار ارزاندادى.

    доллар
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 467,65 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 469,59 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,00 تەڭگە، ساتۋ - 540,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,92 تەڭگە، ساتۋ - 73,60 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 467,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,71 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 533,44 - 538,70 تەڭگە، ال رۋبل 5,61 - 5,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,24 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 21 -شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,73 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,59 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور