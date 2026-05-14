قور نارىعىندا دوللار باعامى كۇرت كوتەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,18 تەڭگەگە ءوسىپ، 474,04 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 467,63 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 469,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 548,00 تەڭگە، ساتۋ - 558,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,80 تەڭگە، ساتۋ - 73,50 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 472,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,39 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 553,50 - 559,02 تەڭگە، ال رۋبل 6,25 - 6,39 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 13 -مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 467,63 تەڭگە بولدى.