قور نارىعىندا دوللار باعامى ءبىرشاما ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,96 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى —- 485,95 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 484,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,97 تەڭگە، ساتۋ - 574,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,85 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,40 تەڭگە، ساتۋ - 73,53 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 488,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,51 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 568,91 - 574,01 تەڭگە، ال رۋبل 6,57 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,99 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,51 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,95 تەڭگە بولدى.